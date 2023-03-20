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    «Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену

    В «Химках» рассматривают вариант с отставкой главного тренера Спартака Гогниева.

    «По моей информации, руководство «Химок» обсуждает вариант с отставкой Спартака Гогниева. Главный инвестор клуба Туфан Садыгов уже ведeт переговоры с потенциальными сменщиками.

    По моим данным, в его списке два кандидата: это Рашид Рахимов и неизвестный мне сербский специалист», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.

    • Гогниев в клубе с осени.
    • При нем «Химки» опустились в зону вылета.
    • Команда отстает от зоны переходных матчей на 4 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.03.2023 18:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1463

      ScarlettOgusania 1 час назад

      ещё и думают?

      0
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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      В Химках наитупейшее руководство

      1
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      Рейтинг: +6157

      Enter2006 3 часа назад

      Юран больше не пойдёт, в третий раз на одни и те же грабли,
      остальные вряд ли вытянут.
      Руководство само просрало свою же команду, своими чокнутыми действиями.
      Садыгова в основу всегда ставьте но уже в пердиве! Аминь! ((

      1
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      Рейтинг: +3986

      Ziklop 4 часа назад

      Химки и думают, вещи несовместимые!

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      Рейтинг: +368

      АлексМак 4 часа назад

      Давно пора. Юрана хотя бы верните....Но не Рахимова, точно.

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      Рейтинг: +14346

      Skull_Boy 5 часов назад

      Рахимов максимум что может это трепать языком на ТВ, а как дело доходит до работы в клубе, то сразу обосрамс

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      Рейтинг: +19186

      Cleaner > Skull_Boy 1 час назад

      Даже Рахимов на две головы сильнее тренер, чем Гогниев...

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