«Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену

В «Химках» рассматривают вариант с отставкой главного тренера Спартака Гогниева.
«По моей информации, руководство «Химок» обсуждает вариант с отставкой Спартака Гогниева. Главный инвестор клуба Туфан Садыгов уже ведeт переговоры с потенциальными сменщиками.
По моим данным, в его списке два кандидата: это Рашид Рахимов и неизвестный мне сербский специалист», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.
- Гогниев в клубе с осени.
- При нем «Химки» опустились в зону вылета.
- Команда отстает от зоны переходных матчей на 4 очка.
Источник: «Чемпионат»