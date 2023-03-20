«Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену

В «Химках» рассматривают вариант с отставкой главного тренера Спартака Гогниева.

«По моей информации, руководство «Химок» обсуждает вариант с отставкой Спартака Гогниева. Главный инвестор клуба Туфан Садыгов уже ведeт переговоры с потенциальными сменщиками.

По моим данным, в его списке два кандидата: это Рашид Рахимов и неизвестный мне сербский специалист», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.