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  • «Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену

«Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену

20 марта 2023, 18:14
7

В «Химках» рассматривают вариант с отставкой главного тренера Спартака Гогниева.

«По моей информации, руководство «Химок» обсуждает вариант с отставкой Спартака Гогниева. Главный инвестор клуба Туфан Садыгов уже ведeт переговоры с потенциальными сменщиками.

По моим данным, в его списке два кандидата: это Рашид Рахимов и неизвестный мне сербский специалист», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.

  • Гогниев в клубе с осени.
  • При нем «Химки» опустились в зону вылета.
  • Команда отстает от зоны переходных матчей на 4 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Рахимов Рашид Гогниев Спартак
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1679326993
Рахимов максимум что может это трепать языком на ТВ, а как дело доходит до работы в клубе, то сразу обосрамс
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АлексМак
1679330385
Давно пора. Юрана хотя бы верните....Но не Рахимова, точно.
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Ziklop
1679330439
Химки и думают, вещи несовместимые!
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Enter2006
1679334358
Юран больше не пойдёт, в третий раз на одни и те же грабли, остальные вряд ли вытянут. Руководство само просрало свою же команду, своими чокнутыми действиями. Садыгова в основу всегда ставьте но уже в пердиве! Аминь! ((
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moskowcity-petrv
1679338082
В Химках наитупейшее руководство
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ScarlettOgusania
1679339684
ещё и думают?
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odessakmv
1679375021
Юран и Садыгов?!?!
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