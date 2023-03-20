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    Еще один легионер РПЛ хочет получить российское гражданство

    Полузащитник «Химок» Неманья Главчич подтвердил желание стать гражданином РФ.

    «Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся.

    В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ – хорошая лига. Русские и сербы – братья на века, безусловно!

    Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.

    Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», – заявил Главчич.

    • Бразильцы Малком и Клаудиньо из «Зенита» уже получили российские паспорта.
    • Легионеры «Оренбурга» Лукас Вера и Брайан Мансилья также готовы стать россиянами.
    • Есть аналогичные планы и у вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +971

      SLADE2019 3 часа назад

      Сомневаюсь, что ему три раза на день из сербской федерации звонят и просят приехать в сборную. Игрок из разряда второсортных (не хочу его обижать), так зачем нам это?

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