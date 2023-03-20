Еще один легионер РПЛ хочет получить российское гражданство

Сомневаюсь, что ему три раза на день из сербской федерации звонят и просят приехать в сборную. Игрок из разряда второсортных (не хочу его обижать), так зачем нам это?
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич подтвердил желание стать гражданином РФ.
«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся.
В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ – хорошая лига. Русские и сербы – братья на века, безусловно!
Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.
Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», – заявил Главчич.
- Бразильцы Малком и Клаудиньо из «Зенита» уже получили российские паспорта.
- Легионеры «Оренбурга» Лукас Вера и Брайан Мансилья также готовы стать россиянами.
- Есть аналогичные планы и у вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.
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