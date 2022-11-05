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    «Химки» могут провести зимние сборы за границей

    Полузащитник «Химок» Неманья Главчич рассказал о планах клуба готовиться ко второй части сезона за пределами России.

    «После окончания первой части сезона я поеду домой – отдохнуть с семьей. Потом мы с командой продолжим тренировки и подготовку ко второй части сезона.

    Пока точно не знаю, но сборы должны пройти в Турции или в Дубае (ОАЭ)», – сказал Главчич.

    • В пятницу «Химки» победили впервые за 3 месяца.
    • Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
    • Химчане идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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