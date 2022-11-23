Игрок «Химок» Главчич: «Если в РПЛ будут добавлять время, как на ЧМ-2022, это будет сумасшествие!»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич не хотел бы, чтобы практика добавлять к таймам по пять минут и более распространилась на РПЛ.

«Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира – это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В матче Англия – Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но все равно это много.

Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут – это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!» – сказал Главчич.

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