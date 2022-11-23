Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игрок «Химок» Главчич: «Если в РПЛ будут добавлять время, как на ЧМ-2022, это будет сумасшествие!»

    Полузащитник «Химок» Неманья Главчич не хотел бы, чтобы практика добавлять к таймам по пять минут и более распространилась на РПЛ.

    «Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира – это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В матче Англия – Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но все равно это много.

    Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут – это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!» – сказал Главчич.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матче чемпионата мира на 23 ноября

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Марадона-младший: «Сравнивать моего отца и Месси могут только те, кто не разбираются в футболе» 1
    Только у одного из 830 участников ЧМ-2022 нет клуба
    Где и во сколько смотреть матч Марокко – Хорватия 23 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11