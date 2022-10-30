Главчич назвал выступление «Химок» позором

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил последние выступления команды.

— Я согласен, что «Химки» опозорились, последние наши результаты очень плохие. Счет 1:6 против «Динамо» — не описать словами, это позор. Мы должны продолжать работать, стараться. Когда выиграем один матч, у нас начнется белая полоса.

— Что сказал Спартак Гогниев?

— Он сказал: «Думаю, сегодня на поле вы увидели многое». Мы в очень плохой ситуации сейчас. «Химкам» нужна всего одна победа.