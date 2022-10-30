Главчич назвал выступление «Химок» позором

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил последние выступления команды.
— Я согласен, что «Химки» опозорились, последние наши результаты очень плохие. Счет 1:6 против «Динамо» — не описать словами, это позор. Мы должны продолжать работать, стараться. Когда выиграем один матч, у нас начнется белая полоса.
— Что сказал Спартак Гогниев?
— Он сказал: «Думаю, сегодня на поле вы увидели многое». Мы в очень плохой ситуации сейчас. «Химкам» нужна всего одна победа.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.
- Команда идет в зоне вылета.
- Главчич в команде с зимы.
Источник: «РБ Спорт»