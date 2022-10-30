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    Главчич назвал выступление «Химок» позором

    Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил последние выступления команды.

    — Я согласен, что «Химки» опозорились, последние наши результаты очень плохие. Счет 1:6 против «Динамо» — не описать словами, это позор. Мы должны продолжать работать, стараться. Когда выиграем один матч, у нас начнется белая полоса.

    — Что сказал Спартак Гогниев?

    — Он сказал: «Думаю, сегодня на поле вы увидели многое». Мы в очень плохой ситуации сейчас. «Химкам» нужна всего одна победа.

    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Команда идет в зоне вылета.
    • Главчич в команде с зимы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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