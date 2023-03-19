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    Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев вспомнил время выступления за чешский «Градец-Кралове».

    «Что удивило в Чехии больше всего? Необычное восстановление после игр. Команда идeт в ресторан: еду футболисты берут за свой счeт, а выпивка — за счeт заведения.

    Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас — в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою PlayStation дали — и то никакие каналы там не показывали.

    В течение месяца ел за свой счeт. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было. Местный агент давал мне деньги из своего кармана, чтобы я хоть как-то питался. Он же потом договорился, чтобы меня кормили обедом и ужином в ресторане. До него идти, правда, надо было минут 40. Пару недель я и ходил. Потом благодаря тому же агенту выдали велосипед.

    Сейчас думаю: как я вообще находил во всeм этом позитив? Но совсем не жалею, что пережил такое. Это стало большим уроком», – считает Воробьев.

    • 25-летний форвард в 2018-2019 годах провел за чехов 3 матча в чемпионате.
    • Воробьев – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом году игрок взял серебро РПЛ с «Сочи».

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    Источник: Sport24

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    19.03.2023 13:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2311

      alefreddy 13 часов назад

      за еду нормально играть это у нас всех разбаловали

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 14 часов назад

      В течение месяца ел за свой счeт. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было.=====
      Ахренеть...У чела не было контракта ))) Походу он туда без всяких денег поехал, в ожидании контракта и зарплаты...Алле Воробьев , ты нищим приехал в Чехию ? Тебе Оренбург ваще ничего не платил ?

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      Рейтинг: 0

      cvbrherhe 15 часов назад

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      Рейтинг: +17997

      paracetamol 16 часов назад

      Как играл, так и кормили. 3 игры за год всего!

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З 17 часов назад

      Читаешь этот опус и охереваешь .
      Если нет контракта , кто тебя вообще должен содержать дебил ?
      "Местный агент", ты даже не удосужился имя его назвать, как понятно из твоих откровенностей, именно он тебя кормил и поил.
      Дебил неблагодарный.

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