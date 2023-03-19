Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев вспомнил время выступления за чешский «Градец-Кралове».

«Что удивило в Чехии больше всего? Необычное восстановление после игр. Команда идeт в ресторан: еду футболисты берут за свой счeт, а выпивка — за счeт заведения.

Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас — в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою PlayStation дали — и то никакие каналы там не показывали.

В течение месяца ел за свой счeт. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было. Местный агент давал мне деньги из своего кармана, чтобы я хоть как-то питался. Он же потом договорился, чтобы меня кормили обедом и ужином в ресторане. До него идти, правда, надо было минут 40. Пару недель я и ходил. Потом благодаря тому же агенту выдали велосипед.

Сейчас думаю: как я вообще находил во всeм этом позитив? Но совсем не жалею, что пережил такое. Это стало большим уроком», – считает Воробьев.