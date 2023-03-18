Абаскаль ответил, считает ли он матч с «Оренбургом» худшим для «Спартака» под его руководством

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал оценку поражению от «Оренбурга».

Москвичи уступили в гостях со счетом 0:2.

Это их первое поражение в РПЛ за полгода.

«Конечно, не могу назвать игру с «Оренбургом» худшим матчем «Спартака» под моим руководством. Худший – это когда не бьeшь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не даeт ничего сделать.

У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника – был виден характер игроков. Я не тот человек, который судит только по результату. Всe-таки результат нужно заслужить.

Не бывает так, что если мы победили, то я – феноменальный тренер. Как и наоборот, если проиграли», – объяснил Абаскаль.