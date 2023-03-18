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    Абаскаль ответил, считает ли он матч с «Оренбургом» худшим для «Спартака» под его руководством

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал оценку поражению от «Оренбурга».

    «Конечно, не могу назвать игру с «Оренбургом» худшим матчем «Спартака» под моим руководством. Худший – это когда не бьeшь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не даeт ничего сделать.

    У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника – был виден характер игроков. Я не тот человек, который судит только по результату. Всe-таки результат нужно заслужить.

    Не бывает так, что если мы победили, то я – феноменальный тренер. Как и наоборот, если проиграли», – объяснил Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.03.2023 16:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 6 часов назад

      Палка в жопе. учи математику или палка мешает тебе нормально сидеть

      0
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      Рейтинг: +1285

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Как всегда. Ожидание - чемпионство. Реальность - 10 место и ссаная тряпка на плечах физрука. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4734

      Питерский князь 7 часов назад

      Рыжая мотня.
      В этом году, это пока твой лучший матч!
      :)))
      Порадовал!

      2
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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 > Питерский князь 6 часов назад

      Княгиня ты вышла в эфир, видно ночь для тебя была сладкая, но ведь все когда то кончается и ты когда то кончишь

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      Рейтинг: +1998

      Красногвардейчик 7 часов назад

      Хм.....один удар в створ!!!! Один, Карл!!! Просто признай что Оренбург вас перебегал, и был лучше, а вы сыграли безобразно

      0
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      Рейтинг: +871

      кaстрюлька 7 часов назад

      Это начало трудного пути к 10-у месту

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