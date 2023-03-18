У «Спартака» полгода не было поражений в РПЛ

«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

Для команды Гильермо Абаскаля это первое поражение в чемпионате с 11 сентября.

Полгода назад москвичи уступили «Ростову» (2:4) в гостях.

Что касается всех турниров, то спартаковцы в ноябре проигрывали «Крыльям Советов» (1:2) в Fonbet Кубке России.