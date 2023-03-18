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    У «Спартака» полгода не было поражений в РПЛ

    «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

    Для команды Гильермо Абаскаля это первое поражение в чемпионате с 11 сентября.

    Полгода назад москвичи уступили «Ростову» (2:4) в гостях.

    Что касается всех турниров, то спартаковцы в ноябре проигрывали «Крыльям Советов» (1:2) в Fonbet Кубке России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.03.2023 14:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      И у более великих команд случались поражения - НЕ УНЫВАЕМ, ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ И УСТРАНЯЕМ ОШИБКИ !!! А ошибки есть и прежде всего индивидуальные, но наверное и тренеру надо учитывать мастерство отдельных игроков и что-то поменять как в тактике, так и в составе ...

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      Рейтинг: +2494

      serglider > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Тут важно, не что проиграли, а кому! Оренбург - это команда с которой непозволительно терять очки, если есть цель на сезон выиграть чемпионат страны.

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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata > serglider 3 часа назад

      Согласен, но как оказалось, Оренбург не так прост, а Спартак на данном этапе не так силен, ну а уж выигрыш чемпионата - это утопия .

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      Рейтинг: +871

      кaстрюлька 7 часов назад

      Только благодаря Иванову и его ближайшим лукойловским подельникам, а также беспрестаннному истеричному визжанию Зарембы на ультразвуке

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      Рейтинг: +10618

      ivany4 9 часов назад

      Похоже это очередной рекорд Великого Спартака!!!
      Жаль что не вовремя наступила развязка.)))

      0
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      Рейтинг: +19163

      Cleaner 9 часов назад

      Теперь полгода побед не будет!...)))

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      Рейтинг: +413

      Ниф-Ниф 9 часов назад

      Синемудые опять набежали. Посмотрим как ваш синит с физруком выступит.

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      Рейтинг: +6134

      Enter2006 9 часов назад

      Я не видел сегодня Спартака, это другая команда была.
      Главному тренеру срочно нужно принять меры.

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      Рейтинг: +111

      Koni_Best_1 9 часов назад

      Теперь будет пол года без побед

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      Рейтинг: +18261

      житель СПб 9 часов назад

      Удивительно, как удавалось... Ну ничего, все проходит.

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