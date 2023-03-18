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    «Просто безобразие»: Ледяхов раскритиковал игрока «Спартака» за матч с «Оренбургом»

    Бывшему тренеру «Спартака» Игорю Ледяхову не понравилась игра защитника Георгия Джикии в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

    – Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Томаша Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо. При переходных фазах «Оренбург» перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака».

    – Травма Джикия серьезная, на ваш взгляд?

    – Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня – это просто безобразие.

    – Что с его игрой сегодня случилось?

    – У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает. По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Даниил Пруцев очень много ошибок совершил, Роман Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре.

    • «Спартак» по итогам тура может отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
    • Москвичи идут в РПЛ 2-ми.
    • Джикия – капитан «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.03.2023 17:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      Как вы уже задолбали - НАЗОВИТЕ сейчас в Спартаке защитника лучше Джикии !!! ДА, претензии к нему есть, но других то нет и в паре с Черновым они очень не плохо выглядят !, но КТО ЛУЧШЕ ТО !!!???

      0
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      Рейтинг: +2494

      serglider > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Дело в том, что Джикия реально тянул Спартач в обороне, а тут ему видно надоело подчищать ляпы за товарищами по клубу, он плюнул на это дело, плюс травма усугубила ситуацию и... спартачи развалились! Поднять упавшее знамя и повести за собой коллег на штурм ворот соперников, таких героев среди красно-белых, к сожалению не нашлось)))

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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata > serglider 3 часа назад

      Ну как бы может и так, но надо еще учесть, что может не надоело, а просто не хватает сил + травма которая сегодня усугубилась, а до этого возможно тоже не играла положительную роль ...

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      Рейтинг: +2941

      Play 4 часа назад

      Я за Спартак болею 25 лет. И не вспомню момент, когда это Джикию записали в топ-защитники. Зато вспомню штук 50 пропущенных голов, когда он стоит возле соперника и считает ворон. Джикия неплохой защитник, он харизматичный, один в один встретить, подкатиться, потолкаться, выиграть верховое единоборство - это его тема. А вот выбирать позицию к 30 годам так и не научился, просто детские позиционные ошибки постоянно. Ну а про игру в обороне Джикии при быстрых контратаках соперника, можно книгу написать, где каждая строча будет начинаться словами "вот как нельзя делать..."

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      Рейтинг: +1285

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Весь сезон у хряков дырища, а не оборона. Не зря пропустили четверть сотни голов. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1611

      IVANRUS777 5 часов назад

      В моменте с голом пяткой Джикия просто наблюдал. Звезду поймал что ли и Паоло Мальдини себя наверное уже почувствовал. Вместо того чтобы собраться и повести за собой партнёров по команде он как валенок выглядел. Будет восстанавливаться подумает пусть о своей игре и о своей роли в команде. Так не должен играть защитник и к тому же капитан Спартака.

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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 5 часов назад

      Все правильно, защита Спартака, как дыра и не только в этом матче, хотя она защита болезнь очень многих наших команд без исключения, нет хороших защитников, надо растить своих игроков

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