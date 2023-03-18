«Просто безобразие»: Ледяхов раскритиковал игрока «Спартака» за матч с «Оренбургом»

Бывшему тренеру «Спартака» Игорю Ледяхову не понравилась игра защитника Георгия Джикии в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

– Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Томаша Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо. При переходных фазах «Оренбург» перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака».

– Травма Джикия серьезная, на ваш взгляд?

– Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня – это просто безобразие.

– Что с его игрой сегодня случилось?

– У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает. По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Даниил Пруцев очень много ошибок совершил, Роман Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре.