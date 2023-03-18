Червиченко: «Спартак» отскочил, по игре «Оренбург» заслужил победу 5:0»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение московской команды от «Оренбурга» в 20-м туре РПЛ.

«Оренбург» победил 2:0 и поднялся на 6-е место в таблице лиги.

«Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Какая-то катастрофа произошла в сегодняшнем матче «Спартака». Какой «Зенит» вообще?

Сегодня казалось, что именно «Оренбург» ведет гонку за первое место, а не «Спартак». Это было ужасно.

«Спартак» отскочил, конечно, сегодня. Должен был быть разгром, 5:0 по игре.

Каждый раз люди смотрят предсезонные сборы «Спартака», где они побеждает всех, быстрее всех и лучше во всем, а потом приходит реальность – 2:0 от «Оренбурга». Ну так выглядит стабильность «Спартака».

Плохо было все от начала до конца. В защите ветер, Тавареш просто как стойка был. Через него сквозили как в дворовом футболе.

Промес стабильно нестабилен, пешком прогулялся по полю и закончил. Замены были странные в матче со стороны «Спартака». Короче, печаль от такой игры.

Если Джикия будет восстанавливаться больше месяца от травмы, то «Спартак» и пятерку не войдет по итогу», – считает Червиченко.