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    Червиченко: «Спартак» отскочил, по игре «Оренбург» заслужил победу 5:0»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение московской команды от «Оренбурга» в 20-м туре РПЛ.

    • «Оренбург» победил 2:0 и поднялся на 6-е место в таблице лиги.
    • «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

    «Какая-то катастрофа произошла в сегодняшнем матче «Спартака». Какой «Зенит» вообще?

    Сегодня казалось, что именно «Оренбург» ведет гонку за первое место, а не «Спартак». Это было ужасно.

    «Спартак» отскочил, конечно, сегодня. Должен был быть разгром, 5:0 по игре.

    Каждый раз люди смотрят предсезонные сборы «Спартака», где они побеждает всех, быстрее всех и лучше во всем, а потом приходит реальность – 2:0 от «Оренбурга». Ну так выглядит стабильность «Спартака».

    Плохо было все от начала до конца. В защите ветер, Тавареш просто как стойка был. Через него сквозили как в дворовом футболе.

    Промес стабильно нестабилен, пешком прогулялся по полю и закончил. Замены были странные в матче со стороны «Спартака». Короче, печаль от такой игры.

    Если Джикия будет восстанавливаться больше месяца от травмы, то «Спартак» и пятерку не войдет по итогу», – считает Червиченко.

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    Источник: Sport24

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    18.03.2023 15:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1285

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Покорителям товарняков Оренбург показал им место. Мол, пора возвращаться на своё 10 место. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      Мнение этого засранца не дорого стОит !!! ((((

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      Ответить
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      Рейтинг: +846

      АКМ-74У 7 часов назад

      Абсолютно точная оценка матча от Червиченко!

      0
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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 7 часов назад

      Червячка все знают, он всегда таким был, это он хотел развалить Великий клуб, но не смог, рожа треснула

      1
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      Рейтинг: +3217

      fakeid 8 часов назад

      позор!

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