ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.
- Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
Источник: «Бомбардир»