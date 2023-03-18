ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Иван Обляков – Милан Гайич, Саша Зделар, Виктор Фелипе Мендес, Мойзес Барбоза – Федор Чалов, Хесус Медина, Антон Заболотный.
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Родригао, Вячеслав Караваев – Далер Кузяев, Вендел, Вильмар Барриос – Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 3.50
- Ничья – 3.50
- Победа «Зенита» – 2.19
Прогноз на матч: победа «Зенита», обе забьют – да