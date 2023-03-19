ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

Где смотреть матч ЦСКА – Зенит