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    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Зенит»: 20 тур РПЛ, 19 марта 2023

    ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 3.50
    • Ничья – 3.50
    • Победа «Зенита» – 2.19

    Прогноз на матч: победа «Зенита», обе забьют – да

    Где смотреть матч ЦСКА – Зенит

    Источник: «Бомбардир»

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    18.03.2023 13:23
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