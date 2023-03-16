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    Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»: 20 тур РПЛ, 19 марта 2023

    ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея на счету 32 очка. «Зенит» с 48 очками лидирует в лиге.

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

    • Игра состоится в воскресенье 19 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча, они предлагают поставить на победу петербуржцев за коэффициент 2,10. На ничью дают 3,50. На выигрыш ЦСКА – 3,70.

    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 23:53
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