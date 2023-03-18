Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в день рождения выложил свежее фото с женой.

На нем спортсмен лежит на пляже, а жена, модель Анастасия Костенко, – сверху.

Сегодня Тарасову исполнилось 36 лет.

35-летний Тарасов завершил карьеру в 2021 году.

Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

В 2013-2017 годах Тарасов провел 8 матчей за сборную России, забил гол.

Фото: социальная сеть Дмитрия Тарасова.

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