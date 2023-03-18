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    Тарасов выложил фото с женой на пляже: она лежит на нем сверху

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в день рождения выложил свежее фото с женой.

    На нем спортсмен лежит на пляже, а жена, модель Анастасия Костенко, – сверху.

    Сегодня Тарасову исполнилось 36 лет.

    • 35-летний Тарасов завершил карьеру в 2021 году.
    • Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
    • В 2013-2017 годах Тарасов провел 8 матчей за сборную России, забил гол.

    Фото: социальная сеть Дмитрия Тарасова.

    «Жена не обиделась»: Тарасов – о своих словах, что женщинам можно «дать леща»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +828

      кaстрюлька 15 минут назад

      Зацепилась за что-то, а так бы уже в море унесло

      1
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      Рейтинг: +18197

      житель СПб 23 минуты назад

      Красивое место! Можно за них порадоваться...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5992

      AtticusFinch 36 минут назад

      НА КУЙ ЭТОТ БРЕД СЮДА ВООБЩЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ, неужели такое кому то может быть интересно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8914

      vladik12 > AtticusFinch 4 минуты назад

      Ну епт. Теперь из-за Вас ветку нужно проветривать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6104

      Enter2006 1 час назад

      Бузова сейчас обоссытся кипятком! ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2129

      Bozigit 1 час назад

      Раз такая "пьянка" , давно пора открыть рублику +18)

      2
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      Рейтинг: +8914

      vladik12 > Bozigit 56 минут назад

      Где тут 18+?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Koni_Best_1 > Bozigit 52 минуты назад

      Да хватит тебе, Это далеко не 18+

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