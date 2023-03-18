Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в день рождения выложил свежее фото с женой.
На нем спортсмен лежит на пляже, а жена, модель Анастасия Костенко, – сверху.
Сегодня Тарасову исполнилось 36 лет.
- 35-летний Тарасов завершил карьеру в 2021 году.
- Он выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
- В 2013-2017 годах Тарасов провел 8 матчей за сборную России, забил гол.
Фото: социальная сеть Дмитрия Тарасова.
«Жена не обиделась»: Тарасов – о своих словах, что женщинам можно «дать леща»
Источник: «Бомбардир»