«Оренбург» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- Начало – в 12:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 2-е.
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Оренбург: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалeв, Башич, Вера, Воробьeв, Мансилья.
Спартак: Селихов, Джикия, Маслов, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 49 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась уверенной победой москвичей со счетом 4:1. Квинси Промес сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Оренбурга» – 3.50
- Ничья – 3.90
- Победа «Спартака» – 2.02
Источник: сайт РПЛ