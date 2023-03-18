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    «Оренбург» – «Спартак»: стартовые составы на 20-й тур РПЛ

    «Оренбург» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
    • Начало – в 12:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, «Спартак» – 2-е.

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    Оренбург: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалeв, Башич, Вера, Воробьeв, Мансилья.

    Спартак: Селихов, Джикия, Маслов, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 49 (3,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась уверенной победой москвичей со счетом 4:1. Квинси Промес сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Оренбурга» – 3.50
    • Ничья – 3.90
    • Победа «Спартака» – 2.02

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2621

      АЛЕКС 58 24 минуты назад

      Кукуяну обещали яйца оторвать? Непотопляемый свистун!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5571

      _Marqella_ 56 минут назад

      не удивилась,начало хорошее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1260

      Suvorov51 1 час назад

      Даааа, вот это начало, сегодня будет как в Сочи, а мож нет?, что то не понятное после беседы с судьями

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11421

      "supermax" 1 час назад

      интересно, есть ставка на то, что у Спартака гол отменят:D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +692

      egor tikhonov 1 час назад

      Удачи в погоне Братцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67565

      portero 1 час назад

      Два часа разницы, неожиданное время для просмотра футбола....
      Оренбург неплохо играет на своём поле, надеюсь не сдадутся....

      1
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      Рейтинг: +8914

      vladik12 2 часа назад

      Ждем хет-трик Промеса, победу "Спартака" и поражение "Зенита" завтра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55050

      MaxRnD > vladik12 1 час назад

      Эк тебя потащило по стекловате ))

      2
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      Рейтинг: +1221

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Вся страна желает победы пуховиков над мазутным проектом. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +829

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Прям фссся??? Это же сколько вас там Степан человек 17?

      0
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      Рейтинг: +11421

      "supermax" > Болотоход 1 час назад

      вся его маленькая п и з д л я н д и я

      1
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      Рейтинг: +829

      Болотоход 2 часа назад

      Надеюсь на разгром газового фарма.
      Удачи Спартак.
      Жду от Промеса хет трика!

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