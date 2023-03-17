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    8 игроков «Спартака», 5 футболистов «Ростова»: какие клубы представлены в сборной России

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

    В итоговый состав попали 29 футболистов из 12 клубов. Наибольшее представительство у «Спартака» – восемь футболистов.

    23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.

    Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 11:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata 12 часов назад

      «Зенит» – 2. - И ЭТО ЧЕМПИОН ??? ((( Ну правильно - играют только за счет судей и пары бразильцев, а начинаешь смотреть по персоналиям - ОТСТОЙ !!! )))

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      Рейтинг: +3178

      fakeid > Persona_non_Grata 12 часов назад

      выхрюкался, отпустило?

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      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata > fakeid 7 часов назад

      Не бзди, со мной все норм )

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