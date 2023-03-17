8 игроков «Спартака», 5 футболистов «Ростова»: какие клубы представлены в сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.
В итоговый состав попали 29 футболистов из 12 клубов. Наибольшее представительство у «Спартака» – восемь футболистов.
- «Спартак» – 8 футболистов.
- «Ростов» – 5.
- «Динамо», «Локомотив» – 3.
- «Краснодар», «Зенит» – 2.
- ЦСКА, «Сочи», «Крылья Советов», «Урал», «Монако», «Торино» – 1.
23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.
Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: «Бомбардир»