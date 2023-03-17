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  • ⚡ Карпин назвал итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком

⚡ Карпин назвал итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком

17 марта 2023, 10:46
11

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

В итоговый состав попали 29 футболистов. В расширенном был 41 игрок.

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

  • 23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране.
  • 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.
  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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NF98
1679039605
Просто лучший! Комличенко в составе, Чалов мимо...
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JTherry
1679040725
сомневаюсь, что на "товарняки" приедут Миранчук и Головин, придется замену сразу готовить...
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Ниф-Ниф
1679041067
Пусть обстановку сменят. Как Ирак не знаю, а Иран может пободаться.
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Maks_seo
1679041228
Мде, вызвать деревяшку Комличенко и не взять Чалова это конечно жесть, Валера верим как говориться
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Artemka444
1679041900
Можно молодёжку наигрывать начинать так то
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Fialet
1679043272
Писяков лишний, и нападающих можно сказать нет.
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Skull_Boy
1679044156
Гениально взять мешков из Локо, кроме Пиняева, полнейший ноль кузяев и дерево в нападении из Ростова, но при этом Чалова, питбуля Черникова и Мостового нет и кто такой вообще Макарчук, очередного позора не избежать
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Давид59
1679050553
Думаю, зря Мостового не взял. Я бы ещё насчёт Сергеева и Кругового подумал.
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zigbert
1679056738
Карпину видней. Удачи сборной!
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Александр.Т.
1679060388
Тренер сборной России чудной ,какуюто дичь постоянно делает, (4вратарей например) и не сет на камеру хрен пойми что
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