⚡ Карпин назвал итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.
В итоговый состав попали 29 футболистов. В расширенном был 41 игрок.
Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).
- 23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране.
- 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.