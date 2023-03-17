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    ⚡ Карпин назвал итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

    В итоговый состав попали 29 футболистов. В расширенном был 41 игрок.

    Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

    Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

    Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

    • 23 марта Россия сыграет со сборной Ирана в Тегеране.
    • 26 марта национальная команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: сайт РФС

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    17.03.2023 10:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4724

      Питерский князь 7 часов назад

      Кругового не взяли.
      По мне так он круче Сантоса играет! Из-за Семака в сборную не попал.

      0
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      Рейтинг: +185

      Александр.Т. 7 часов назад

      Тренер сборной России чудной ,какуюто дичь постоянно делает, (4вратарей например) и не сет на камеру хрен пойми что

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100934

      zigbert 8 часов назад

      Карпину видней. Удачи сборной!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6316

      Давид59 10 часов назад

      Думаю, зря Мостового не взял. Я бы ещё насчёт Сергеева и Кругового подумал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14336

      Skull_Boy 12 часов назад

      Гениально взять мешков из Локо, кроме Пиняева, полнейший ноль кузяев и дерево в нападении из Ростова, но при этом Чалова, питбуля Черникова и Мостового нет и кто такой вообще Макарчук, очередного позора не избежать

      1
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      Рейтинг: +1467

      Fialet 12 часов назад

      Писяков лишний, и нападающих можно сказать нет.

      3
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz > Fialet 11 часов назад

      Хорватский синдром у обладателя женской причёски.Он боится на чужую половину переходить.

      1
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      Рейтинг: +1681

      Artemka444 12 часов назад

      Можно молодёжку наигрывать начинать так то

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      Рейтинг: +81

      Maks_seo 13 часов назад

      Мде, вызвать деревяшку Комличенко и не взять Чалова это конечно жесть, Валера верим как говориться

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      Рейтинг: +400

      Ниф-Ниф 13 часов назад

      Пусть обстановку сменят. Как Ирак не знаю, а Иран может пободаться.

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      Рейтинг: +28824

      JTherry 13 часов назад

      сомневаюсь, что на "товарняки" приедут Миранчук и Головин, придется замену сразу готовить...

      3
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