«Мимо шел, ногу свело»: Быстров рассказал, как оказался на скамейке «Зенита» в игре с «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как оказался на скамейке запасных «Зенита» во время кубкового матча с «Динамо».

Нахождение посторонних лиц в технической зоне запрещено.

«Зениту» грозит штраф.

Клуб из Петербурга проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Fonbet Кубка России.

«Это вообще не скамейка запасных, а пристройка к ней, если можно так сказать. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шeл, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом.

Я с первых рядов футбол посмотрел? Я вообще шeл к фанатам за ворота, чтобы побыть вместе с ними. Это же сейчас большая редкость, когда стадион заполняется, а атмосфера действительно футбольная. Хотел насладиться кричалками в свою честь с близкого расстояния.

Не помню, сколько там просидел, но не до конца матча. Моя цель была дойти до фанатов, я туда и пошeл. Как фанаты на меня отреагировали? Прекрасно и громко!

Ну видите, хотели поднять интерес к Кубку России – у всех это получилось. Формат непонятный, кто кого меняет — непонятно, дисквалифицированные играют! Увеличили количество матчей, больше споров стало, результата добились.

Хорошо, что Fan ID пока не нужен, но в финале уже будет нужен, к сожалению. Конечно, без фанатов футбол смотрится дерьмово, это факт», – сказал Быстров.