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  • «Мимо шел, ногу свело»: Быстров рассказал, как оказался на скамейке «Зенита» в игре с «Динамо»

«Мимо шел, ногу свело»: Быстров рассказал, как оказался на скамейке «Зенита» в игре с «Динамо»

16 марта 2023, 18:57
9

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как оказался на скамейке запасных «Зенита» во время кубкового матча с «Динамо».

  • Нахождение посторонних лиц в технической зоне запрещено.
  • «Зениту» грозит штраф.
  • Клуб из Петербурга проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Fonbet Кубка России.

«Это вообще не скамейка запасных, а пристройка к ней, если можно так сказать. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шeл, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом.

Я с первых рядов футбол посмотрел? Я вообще шeл к фанатам за ворота, чтобы побыть вместе с ними. Это же сейчас большая редкость, когда стадион заполняется, а атмосфера действительно футбольная. Хотел насладиться кричалками в свою честь с близкого расстояния.

Не помню, сколько там просидел, но не до конца матча. Моя цель была дойти до фанатов, я туда и пошeл. Как фанаты на меня отреагировали? Прекрасно и громко!

Ну видите, хотели поднять интерес к Кубку России – у всех это получилось. Формат непонятный, кто кого меняет — непонятно, дисквалифицированные играют! Увеличили количество матчей, больше споров стало, результата добились.

Хорошо, что Fan ID пока не нужен, но в финале уже будет нужен, к сожалению. Конечно, без фанатов футбол смотрится дерьмово, это факт», – сказал Быстров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Зенит Быстров Владимир
Комментарии (9)
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эд100
1678982598
не, ну такую охинею он и на срач тв несёт, всё норм
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Кирилл Михайлов
1678982932
Шел к фанатам? Экс-спартаковец? Серьезно?
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Fialet
1678983462
Мозги у него свело.
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вальтер79
1678989364
дибилок совсем из ума выжил херню какую то прогнал)))
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rash1959
1678991276
вова и сам то муд, и отмазки у него муд-овые.
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Persona_non_Grata
1678991804
"— Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся —на скамейке запасных". ))) — Вы в самодеятельности участвуете, Вова ? )))
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NewLife
1678993392
Также и с гей клубом было. Мимо шел, жопу свело, зашел)
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alp
1678994183
гнать его надо было ссаными тряпками
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Plyash
1678998556
Вовя,какой же дурак,че-с слово...Сблевать от твоей рожи хочется.
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