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    «Мимо шел, ногу свело»: Быстров рассказал, как оказался на скамейке «Зенита» в игре с «Динамо»

    Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как оказался на скамейке запасных «Зенита» во время кубкового матча с «Динамо».

    • Нахождение посторонних лиц в технической зоне запрещено.
    • «Зениту» грозит штраф.
    • Клуб из Петербурга проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из Fonbet Кубка России.

    «Это вообще не скамейка запасных, а пристройка к ней, если можно так сказать. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шeл, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом.

    Я с первых рядов футбол посмотрел? Я вообще шeл к фанатам за ворота, чтобы побыть вместе с ними. Это же сейчас большая редкость, когда стадион заполняется, а атмосфера действительно футбольная. Хотел насладиться кричалками в свою честь с близкого расстояния.

    Не помню, сколько там просидел, но не до конца матча. Моя цель была дойти до фанатов, я туда и пошeл. Как фанаты на меня отреагировали? Прекрасно и громко!

    Ну видите, хотели поднять интерес к Кубку России – у всех это получилось. Формат непонятный, кто кого меняет — непонятно, дисквалифицированные играют! Увеличили количество матчей, больше споров стало, результата добились.

    Хорошо, что Fan ID пока не нужен, но в финале уже будет нужен, к сожалению. Конечно, без фанатов футбол смотрится дерьмово, это факт», – сказал Быстров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2023 18:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14483

      playsh 9 часов назад

      Вовя,какой же дурак,че-с слово...Сблевать от твоей рожи хочется.

      0
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      Рейтинг: +11351

      alp 10 часов назад

      гнать его надо было ссаными тряпками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17630

      NewLife 10 часов назад

      Также и с гей клубом было. Мимо шел, жопу свело, зашел)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata 10 часов назад

      "— Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся —на скамейке запасных". )))
      — Вы в самодеятельности участвуете, Вова ? )))

      1
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      Рейтинг: +6161

      rash1959 11 часов назад

      вова и сам то муд, и отмазки у него муд-овые.

      1
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      Рейтинг: +1485

      вальтер79 11 часов назад

      дибилок совсем из ума выжил херню какую то прогнал)))

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      Рейтинг: +1449

      Fialet 13 часов назад

      Мозги у него свело.

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      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Выкрутился Хавчик! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +420

      Кирилл Михайлов 13 часов назад

      Шел к фанатам? Экс-спартаковец? Серьезно?

      0
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      Рейтинг: +570

      эд100 13 часов назад

      не, ну такую охинею он и на срач тв несёт, всё норм

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