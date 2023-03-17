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    «Блестящий арбитр»: Слуцкий вступился за Кукуляка

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ошибку судьи кубкового матча «Зенит»«Динамо» Евгения Кукуляка, который во втором тайме не поставил пенальти в ворота петербуржцев.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
    • Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.
    • Кукуляк ранее сам профессионально играл в футбол.

    «Все решения по наказанию арбитра принимаются исходя из одного эпизода. Вот он здесь ошибся – мы его накажем.

    А то что Кукуляк – блестящий арбитр, который очень хорошо судит, очень хорошо разбирается в моментах, к которому нет антагонизма со стороны тренеров и игроков. Мы это почему-то не учитываем.

    Сейчас опять будет судить юный арбитр, который недавно начал. 100 процентов напортачит, и его также уберут. А судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку – пусть грубую, пусть сложно объяснимую – судить не будет. Это неправильно», – сказал Слуцкий.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    17.03.2023 18:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +400

      Боцман52 48 минут назад

      Если бы ошибка была в процессе матча, то может Леня и прав. А когда 5 минут смотрел монитор и все равно ошибся в пользу Зенита, тут возникают вопросы.

      0
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      Рейтинг: +3226

      Опорник84 4 часа назад

      Кукуляк не просто ошибся.Он это сделал осознанно. Я не болельщик зенита или Динамо, но этот беспредел надо заканчивать.

      3
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      Рейтинг: +219

      cska1948 > Опорник84 3 часа назад

      Чтобы закончить с этим беспределом надо чтобы РФС возглавляли нейтральные люди, а не ставленники с берегов Нивы.

      0
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      Рейтинг: +13682

      Алексей З 5 часов назад

      Блестящий !!!
      В матче Спартак -Урал на ВАРе увидел как Пруцев бороду причесал , а на Зенит-Динамо не заметил удара по ноге.

      1
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      Рейтинг: +4724

      Питерский князь > Алексей З 4 часа назад

      Бабы, ныть надоели!

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      Рейтинг: +3178

      fakeid 5 часов назад

      интересно, если бы вместо кукуляка был мешков, с которым у слуцкого взаимная ненависть, длящаяся годами - он вообще стал бы давать комментарий, как сейчас?

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