«Блестящий арбитр»: Слуцкий вступился за Кукуляка

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал ошибку судьи кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгения Кукуляка, который во втором тайме не поставил пенальти в ворота петербуржцев.

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

Кукуляк ранее сам профессионально играл в футбол.

«Все решения по наказанию арбитра принимаются исходя из одного эпизода. Вот он здесь ошибся – мы его накажем.

А то что Кукуляк – блестящий арбитр, который очень хорошо судит, очень хорошо разбирается в моментах, к которому нет антагонизма со стороны тренеров и игроков. Мы это почему-то не учитываем.

Сейчас опять будет судить юный арбитр, который недавно начал. 100 процентов напортачит, и его также уберут. А судья, который много раз себя прекрасно проявил, а здесь допустил ошибку – пусть грубую, пусть сложно объяснимую – судить не будет. Это неправильно», – сказал Слуцкий.