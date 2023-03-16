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  • Кукуляк отстранен от работы в РПЛ из-за судейства в матче «Зенит» – «Динамо»

Кукуляк отстранен от работы в РПЛ из-за судейства в матче «Зенит» – «Динамо»

16 марта 2023, 13:37
16

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгений Кукуляк отстранен от работы на матчах РПЛ.

  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

«Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.

После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге, — сказал Каманцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Зенит Кукуляк Евгений
Комментарии (16)
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NewLife
1678963670
Даже каманцев, у которого на лбу и на жопе написано "Газпром", вынужден отстранить кукуляка.
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ilichkadr
1678964620
В первую лигу надо изначально отправить самого Каманцева. После матча "Спартака" с "Факелом" сомнительный пенальти VAR, ЭСК РФС признала правильным вопреки всяким объяснениям специалистов из судейской гильдии, которые чуть ли не в один голос заявляли, что это ошибка судьи Безбородова в поле и видео ассистентов на VAR во главе с Евгением Кукуляком.
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anatolich72
1678965211
Все тянут зеньку, вот и дошли до края. Так в России и СССР никогда судьи не ложились под одну команду. Позор зениту!!!!
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Нуф-Нуф
1678965217
Тебя тоже отстранить надо пожизненно, "судья продажная".
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шахта Заполярная
1678965983
Давно пора следственным органам заняться всей этой кукулятиной.
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gennadiy
1678973092
Не ошибка ,а преднамеренные действия.Его под суд надо отдать,а не в 1 лигу переводить.
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rash1959
1678976213
После таких "выкидышей" надо нещадно выгонять напрочь от судейства, да пусть прокуратура включается - явное нарушение закона. Одного-другого третьего, а остальные начнут думать о своём месте. Не хватает своих судей берите со стороны, хуже точно не будет.
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gor77
1679028194
На сегодняшний день именно в футболе самые большие проблемы с судьями. Видео просмотр есть в хоккее, волейболе, баскетболе, регби и чота там судьи спокойно решают спорные моменты только по правилам. А в хоккее и регби ещё и "по громкой связи" объясняют нарушение, взятие ворот и т. д.. И никто не жалуется. Прям как в старом анекдоте: - Подсудимый, вы согласны с приговором? - Нет. - Ну, на "Нет" и суда нет.))))))
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SLADE2019
1679033442
Нормальный ход. Пусть в первой лиге побегает. А ведь были мыслители на Бомбардире, которые нашли опасную игру у Тюкавина.
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alefreddy
1679042799
наконец то в первую лигу а безбородатого и мешка куда
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