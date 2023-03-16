Кукуляк отстранен от работы в РПЛ из-за судейства в матче «Зенит» – «Динамо»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгений Кукуляк отстранен от работы на матчах РПЛ.

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

«Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.

После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге, — сказал Каманцев.