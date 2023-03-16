Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кукуляк отстранен от работы в РПЛ из-за судейства в матче «Зенит» – «Динамо»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгений Кукуляк отстранен от работы на матчах РПЛ.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

    «Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.

    После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге, — сказал Каманцев.

    Новости по теме
    «Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо»
    ЭСК РФС обнаружила две ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо» 16
    Уткин: «Есть выражение «усидеть на двух стульях». У судьи на «Конфорка-Арене» он один – жидкий» 17
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2023 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 43 минуты назад

      На сегодняшний день именно в футболе самые большие проблемы с судьями. Видео просмотр есть в хоккее, волейболе, баскетболе, регби и чота там судьи спокойно решают спорные моменты только по правилам. А в хоккее и регби ещё и "по громкой связи" объясняют нарушение, взятие ворот и т. д.. И никто не жалуется.
      Прям как в старом анекдоте:
      - Подсудимый, вы согласны с приговором?
      - Нет.
      - Ну, на "Нет" и суда нет.))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      eugen-han 14 часов назад

      Про этого судью можно сказать так: ,, он конечно виноват, но он не виноват.."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > eugen-han 14 часов назад

      Конечно - "это ведь нога , чья надо нога была" !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6161

      rash1959 15 часов назад

      После таких "выкидышей" надо нещадно выгонять напрочь от судейства, да пусть прокуратура включается - явное нарушение закона. Одного-другого третьего, а остальные начнут думать о своём месте. Не хватает своих судей берите со стороны, хуже точно не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +462

      gennadiy 16 часов назад

      Не ошибка ,а преднамеренные действия.Его под суд надо отдать,а не в 1 лигу переводить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 16 часов назад

      Надо Путину позвонить. ЛГБТ ромб продавливает кубок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19127

      Cleaner 17 часов назад

      ***** нашли КРАЙНЕГО в своем вылете из Кубка России. Стыдно за Зенит...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2452

      шахта Заполярная 17 часов назад

      Давно пора следственным органам заняться всей этой кукулятиной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      Нуф-Нуф 18 часов назад

      Тебя тоже отстранить надо пожизненно, "судья продажная".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3666

      anatolich72 18 часов назад

      Все тянут зеньку, вот и дошли до края. Так в России и СССР никогда судьи не ложились под одну команду. Позор зениту!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28809

      JTherry > anatolich72 16 часов назад

      в СССР никогда представители клуба (хоть и бывшие) не рулили лигой и ее инфраструктурой... а судили и в прошлом плохо (и без ВАРа))...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr 18 часов назад

      В первую лигу надо изначально отправить самого Каманцева.
      После матча "Спартака" с "Факелом" сомнительный пенальти VAR, ЭСК РФС признала правильным вопреки всяким объяснениям специалистов из судейской гильдии, которые чуть ли не в один голос заявляли, что это ошибка судьи Безбородова в поле и видео ассистентов на VAR во главе с Евгением Кукуляком.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28809

      JTherry > ilichkadr 16 часов назад

      Каманцев выгораживал и Кухуляка (ВАР) и беспородного, чтобы стрелки на нем самом не сошлись за необъективное судейство, потому и настоял (как глава КДК и ЭСК) на признании сомнительного пенальти правильным... удивлен, что этой кукухе Каманцев доверил судить матч в Питере, ему бы ботинки Миллеру чистить с таким же усердием, с каким он судит матчи...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr > JTherry 16 часов назад

      Думается мне, что Каманцев специально доверил судить матч в Питере, чтобы взять его потом голыми руками. Что собственно и случилось. Не по Сеньке шапка............

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11