Кукуляк отстранен от работы в РПЛ из-за судейства в матче «Зенит» – «Динамо»

На сегодняшний день именно в футболе самые большие проблемы с судьями. Видео просмотр есть в хоккее, волейболе, баскетболе, регби и чота там судьи спокойно решают спорные моменты только по правилам. А в хоккее и регби ещё и "по громкой связи" объясняют нарушение, взятие ворот и т. д.. И никто не жалуется.
Прям как в старом анекдоте:
- Подсудимый, вы согласны с приговором?
- Нет.
- Ну, на "Нет" и суда нет.))))))
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгений Кукуляк отстранен от работы на матчах РПЛ.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.
«Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время.
После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге, — сказал Каманцев.