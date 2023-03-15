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    Какой вы футболист?

    Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил работу рефери Евгения Кукуляка на кубковом матче против «Зенита» (1:1; 5:4 по пенальти).

    «Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи», – сказал функционер.

    • Во 2-м тайме Кукуляк не назначил пенальти в пользу «Динамо».
    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    15.03.2023 23:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 1 час назад

      спонсоры не дадут в обиду

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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 2 часа назад

      Детектор лжи (полиграф) в соответствии с нашим законодательством - вещь субъективная. Поэтому прохождение его судьей ничего в принципе не даст. Другое дело, что почему то сам Кукуляк этого не предлагает? Любой порядочный человек именно так поступил бы на его месте. Вот тогда, цена полиграфа резко бы возросла. А по справедливости, гнать из судейского корпуса за такие косяки надо, чтобы другим клоунам неповадно было в судьи лезть.

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      Рейтинг: +3925

      Ziklop 2 часа назад

      почему нет таких дружных московских визгов когда Крылья засуживают в пользу московских команд? тут все дружно подхрюкивают по команде дирижёра

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      Рейтинг: +860

      sined1951 3 часа назад

      Очередной чинуша выступил с идиотским предложением.

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      Рейтинг: +860

      sined1951 3 часа назад

      Нормально Кукуляк судил.А касания бывают разные, степень их воздействия на игру может правильно определить только судья в поле. А у нас пытаются судить так называемые комментаторы по картинке. Этим главное раздуть хоть какой-нибудь скандал, игра у них на втором плане.

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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      Браво. Так и нужно было сделать, даже после победы

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      Рейтинг: +2617

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Всю судейскую мафию проверить!

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      Рейтинг: +2621

      yorgenbarenz 4 часа назад

      Бесполезно.Они и детектор лжи настроят как надо.

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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 12 часов назад

      Зачем детектор ? Сразу в пытошную !

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      Рейтинг: +3223

      Опорник84 > Barmaleushka 12 часов назад

      Расстрелять!

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      Рейтинг: +1197

      inzek 12 часов назад

      и еще анализ крови и мочи на нар_котик и заключение окулиста бы)))

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