Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил работу рефери Евгения Кукуляка на кубковом матче против «Зенита» (1:1; 5:4 по пенальти).

«Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи», – сказал функционер.