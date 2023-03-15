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  • Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи

Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи

15 марта 2023, 23:34
12

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил работу рефери Евгения Кукуляка на кубковом матче против «Зенита» (1:1; 5:4 по пенальти).

«Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи», – сказал функционер.

  • Во 2-м тайме Кукуляк не назначил пенальти в пользу «Динамо».
  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Кукуляк Евгений
Комментарии (12)
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эд100
1678913847
всех проверить, от глав комитетов и организаций, до срач тв.
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Ниф-Ниф
1678914395
"Коль слово честь забыто..." (С).
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yorgenbarenz
1678943111
Бесполезно.Они и детектор лжи настроят как надо.
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АЛЕКС 58
1678944465
Всю судейскую мафию проверить!
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sined1951
1678948398
Нормально Кукуляк судил.А касания бывают разные, степень их воздействия на игру может правильно определить только судья в поле. А у нас пытаются судить так называемые комментаторы по картинке. Этим главное раздуть хоть какой-нибудь скандал, игра у них на втором плане.
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sined1951
1678948537
Очередной чинуша выступил с идиотским предложением.
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Ziklop
1678951341
почему нет таких дружных московских визгов когда Крылья засуживают в пользу московских команд? тут все дружно подхрюкивают по команде дирижёра
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SLADE2019
1678952281
Детектор лжи (полиграф) в соответствии с нашим законодательством - вещь субъективная. Поэтому прохождение его судьей ничего в принципе не даст. Другое дело, что почему то сам Кукуляк этого не предлагает? Любой порядочный человек именно так поступил бы на его месте. Вот тогда, цена полиграфа резко бы возросла. А по справедливости, гнать из судейского корпуса за такие косяки надо, чтобы другим клоунам неповадно было в судьи лезть.
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alefreddy
1678954997
спонсоры не дадут в обиду
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NewLife
1678964184
Просто выгнать из профессии без всяких полиграфов.
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