Глава «Динамо» предложил проверить судью Кукуляка на детекторе лжи

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил работу рефери Евгения Кукуляка на кубковом матче против «Зенита» (1:1; 5:4 по пенальти).
«Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета, и, возможно, как это раньше практиковалось, проверки судьи на детекторе лжи», – сказал функционер.
- Во 2-м тайме Кукуляк не назначил пенальти в пользу «Динамо».
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Евгений Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова