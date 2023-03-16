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  • «Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо»

«Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо»

16 марта 2023, 23:58
12

Владимир Быстров прокомментировал работу арбитров в кубковой игре между «Зенитом» и «Динамо».

  • Судья Евгений Кукуляк допустил 2 ошибки в пользу «Зенита».
  • Арбитра отстранили от работы.
  • Петербуржцы вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти.

«Что касается вчерашнего судейства, то сейчас про судейство у нас только рыбки не говорят. По делу ли? Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали не говорить, а плакать и истерить, хотя надо что-то делать.

Те люди, которые реально могут решить все проблемы, видимо, этого не хотят. Всегда кто-то что-то кричал: то Гинер всe купил, то «Зенит», то «Рубину» якобы помогают. К нам даже иностранцев привозили, а ошибок меньше не становилось.

Люди, которые разбираются в футболе, давно говорят, что все подобные спорные ситуации надо трактовать одинаково. Руководители просто не могут сесть и договориться.

Если судья не может назначить пенальти там, где он есть, и назначает там, где его нет, то что ещe можно сделать? Есть же ЭСК, пусть они подробно объясняют, как они трактуют ошибки тех или иных арбитров, и чтобы каждый в комиссии публично объяснял, почему он поддержал или, наоборот, не поддержал.

Вчерашний момент с Клаудиньо и Тюкавиным для меня очевидный. Судья был в пяти метрах от момента, он должен был прекрасно всe видеть.

Клаудиньо не попал по мячу, попал по ноге, Тюкавин сразу упал – это пенальти. Если бы Тюкавин сделал несколько шагов, а потом упал, пытаясь симулировать, это был бы не пенальти», – сказал Быстров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Зенит Быстров Владимир Кукуляк Евгений
Комментарии (12)
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paracetamol
1679032933
Тюкавин сразу упал и начал симулировать травму. Это пенальти?
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cska1948
1679033618
"...Если судья не может назначить пенальти там, где он есть, и назначает там, где его нет, то что ещe можно сделать?..." ------------------- Как что? Перестать платить за такие решения судей. Неужели непонятно, что за ТАКИЕ решения арбитры получают ЛЕВЫЕ деньги?!
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anatolich72
1679035413
Можно Газпром из чемпа убрать.
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mamba9090909
1679041878
Тюкавин ударил по мячу, но неудачно, мяч поднялся высоко и обработать его уже не было возможности. Тут как раз налетел Клаудиньо, он тоже шёл на этот мяч, но чуть чуть опоздал и по инерции коснулся ноги Тюкавина. Это спорт, движение, а в движении мгновенно остановиться невозможно. Если бы Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина, он бы оторвал её. Он слегка коснулся её, и Тюкавин, видя что мяч потерян, решил использовать этот момент и рухнул как подкошенный. Судья был рядом и всё правильно оценил.
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alefreddy
1679042942
Без Зины в чемпионате будет нормальное судейство
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Ziklop
1679122110
это спланированное давление на судейство, главное и повод подоспел вовремя.
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эд100
1679215764
"Люди, которые разбираются в футболе, давно говорят..."- это точно не про тебя п**дабол
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