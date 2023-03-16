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    «Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо»

    Владимир Быстров прокомментировал работу арбитров в кубковой игре между «Зенитом» и «Динамо».

    • Судья Евгений Кукуляк допустил 2 ошибки в пользу «Зенита».
    • Арбитра отстранили от работы.
    • Петербуржцы вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти.

    «Что касается вчерашнего судейства, то сейчас про судейство у нас только рыбки не говорят. По делу ли? Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали не говорить, а плакать и истерить, хотя надо что-то делать.

    Те люди, которые реально могут решить все проблемы, видимо, этого не хотят. Всегда кто-то что-то кричал: то Гинер всe купил, то «Зенит», то «Рубину» якобы помогают. К нам даже иностранцев привозили, а ошибок меньше не становилось.

    Люди, которые разбираются в футболе, давно говорят, что все подобные спорные ситуации надо трактовать одинаково. Руководители просто не могут сесть и договориться.

    Если судья не может назначить пенальти там, где он есть, и назначает там, где его нет, то что ещe можно сделать? Есть же ЭСК, пусть они подробно объясняют, как они трактуют ошибки тех или иных арбитров, и чтобы каждый в комиссии публично объяснял, почему он поддержал или, наоборот, не поддержал.

    Вчерашний момент с Клаудиньо и Тюкавиным для меня очевидный. Судья был в пяти метрах от момента, он должен был прекрасно всe видеть.

    Клаудиньо не попал по мячу, попал по ноге, Тюкавин сразу упал – это пенальти. Если бы Тюкавин сделал несколько шагов, а потом упал, пытаясь симулировать, это был бы не пенальти», – сказал Быстров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2023 23:58
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