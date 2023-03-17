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    Семин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Хороший эмоциональный матч. На трибунах было очень много болельщиков. Прекрасная атмосфера. Футбол совершенно другой, когда на стадионе много людей.

    Кубок всегда преподносит нам неожиданности. Все думали, что «Зенит» и «Локомотив» пройдут дальше, но этого не случилось. Этим он и интересен.

    Судейские ошибки? Я не могу это комментировать. В этих решениях я ничего не могу понять», — сказал Семин.

    • «Зенит» проиграл в серии пенальти и вылетел из турнира
    • Основное время завершилось вничью – 1:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2023 11:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4724

      Питерский князь 7 часов назад

      Пора тренера менять.
      Хоть Карпина.

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      Рейтинг: +574

      эд100 10 часов назад

      сёмин вообще фигура номинальная и пустая уже давно. команда скрипя лезет за счёт газгенных бразильцев и судей.

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      Рейтинг: +67562

      portero 12 часов назад

      Палыч, за то чтоб был!!!

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