Семин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Хороший эмоциональный матч. На трибунах было очень много болельщиков. Прекрасная атмосфера. Футбол совершенно другой, когда на стадионе много людей.

Кубок всегда преподносит нам неожиданности. Все думали, что «Зенит» и «Локомотив» пройдут дальше, но этого не случилось. Этим он и интересен.

Судейские ошибки? Я не могу это комментировать. В этих решениях я ничего не могу понять», — сказал Семин.