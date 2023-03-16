ЭСК РФС обнаружила две ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитров в матче «Зенит» – «Динамо».

«Динамо» победило в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Игру обслуживал Евгений Кукуляк.

ЭСК пришла к выводу, что судья дважды ошибся в пользу «Зенита».

1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет игрока «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади.

Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности.

Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами.

Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях.

В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за не вынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации.