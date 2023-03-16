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  • ЭСК РФС обнаружила две ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

ЭСК РФС обнаружила две ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

16 марта 2023, 19:49
12

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитров в матче «Зенит» – «Динамо».

  • «Динамо» победило в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
  • Игру обслуживал Евгений Кукуляк.
  • ЭСК пришла к выводу, что судья дважды ошибся в пользу «Зенита».

1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет игрока «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади.

Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности.

Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами.

Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях.

В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за не вынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Динамо Зенит Зенит Динамо Спартак Урал Кукуляк Евгений
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1678987589
Добавлю, что гол Бакаева засчитывать нельзя было, ибо он когда забивал боролся с нарушением правил(держал игрока Динамо рукой). Ну по крайней мере Спартаку вот не засчитали подобное!
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Каратель помойников
1678988293
ничего,сейчас зина пожалобится в CAS и там примут другое решение))) а вообще весь парадокс в том,что зина вылетела,если бы они прошли дальше,то подобных статей бы не было и ЭСК твердил бы обратное..а теперь отмазывать смысля нет,так давайте всем покажем что и кормильцев можем пожурить-ведь в будущем пригодится...сколько ещё будут "входить в понимание", "оценивать степень и умысел","да и все ведь ошибаются"
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Нуф-Нуф
1678988529
Бакаев как футболист деградировал полностью.
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knikos
1678991579
А эпизод с картой Бакаеву за якобы симуляцию они не стали рассматривать ? Типа , нууууу , это же другое дело ...
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Persona_non_Grata
1678991606
Короче - если бы не судейка, раскатали бы Зенит по полной !!! (((
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alefreddy
1679043526
против мюллера не попрешь
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