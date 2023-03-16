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    ЭСК РФС обнаружила две ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

    Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитров в матче «Зенит» – «Динамо».

    • «Динамо» победило в серии пенальти в 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
    • Игру обслуживал Евгений Кукуляк.
    • ЭСК пришла к выводу, что судья дважды ошибся в пользу «Зенита».

    1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 62-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет игрока «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади.

    Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности.

    Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле.

    2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами.

    Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях.

    В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за не вынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации.

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    Источник: сайт РФС

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    16.03.2023 19:49
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17472

      Barmaleushka 10 часов назад

      Есть такая московская конторка , выискивает судейские ошибки в пользу Зенита . Больше она ничем не занимается . РФС ещё ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > Barmaleushka 10 часов назад

      Московская???))))))) Прям смешно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata 10 часов назад

      Короче - если бы не судейка, раскатали бы Зенит по полной !!! (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11254

      knikos 10 часов назад

      А эпизод с картой Бакаеву за якобы симуляцию они не стали рассматривать ? Типа , нууууу , это же другое дело ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > knikos 10 часов назад

      в жизни Зенита всегда что-то другое... правила другие ,регламент другой, судьи другие. У вас все другое, свое...

      0
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      ...
      Рейтинг: +11254

      knikos > R_a_i_n 10 часов назад

      Ты внимательно прочёл мой коммент ? Что думаешь о моменте , о котором я написал ? Конкретно ? Или обычные спамо-либерастские бла-бла-бла ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > knikos 10 часов назад

      момент о котором ты писал рассматривался?? Или ****-лгбт "спартаг, гыгыгы, заремба" ??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > knikos 10 часов назад

      да и что тебе не ясно про другое в жизни Зенита?? Повторюсь - правила, регламент, судьи... у вас это все свое, не такое как у остальных.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1163

      ВасяК > R_a_i_n 10 часов назад

      А как на Европе играют, то хана им ,судьи не те!!!Не прикормленые!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      Нуф-Нуф 11 часов назад

      Бакаев как футболист деградировал полностью.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5252

      Каратель 11 часов назад

      ничего,сейчас зина пожалобится в CAS и там примут другое решение))) а вообще весь парадокс в том,что зина вылетела,если бы они прошли дальше,то подобных статей бы не было и ЭСК твердил бы обратное..а теперь отмазывать смысля нет,так давайте всем покажем что и кормильцев можем пожурить-ведь в будущем пригодится...сколько ещё будут "входить в понимание", "оценивать степень и умысел","да и все ведь ошибаются"

      2
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      ...
      Рейтинг: +646

      Номэд > Каратель 11 часов назад

      В точку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      Болотоход 12 часов назад

      Газпром - вот так вот приходиться бороться командам со злом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n 12 часов назад

      Добавлю, что гол Бакаева засчитывать нельзя было, ибо он когда забивал боролся с нарушением правил(держал игрока Динамо рукой). Ну по крайней мере Спартаку вот не засчитали подобное!

      6
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      Рейтинг: +17472

      Barmaleushka > R_a_i_n 10 часов назад

      Обратись в ЭСК .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > Barmaleushka 10 часов назад

      а зачем?

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