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    Глава судей РФС: «Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол на Тюкавине в матче с «Зенитом»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгений Кукуляк ошибся в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота клуба из Петербурга.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

    «Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Fonbet Кубка России «Спартак»«Урал» и «Зенит» — «Динамо». Все решения были единогласные.

    В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», — сказал Каманцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.03.2023 13:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17928

      paracetamol 15 часов назад

      А кто такой Каманцев? Не слышал про такого судью или игрока, разве что из третьей лиги. Кто вообще у нас принимает решения?

      0
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      Рейтинг: +462

      gennadiy 16 часов назад

      Это не ошибка, а преднамеренные действия.Его не в 1 лигу надо переводить, а под суд отдать,и половина судей таких у нас гнать поганой метлой, что бы дети из академий на них не смотрели .

      0
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      Рейтинг: +460

      Нуф-Нуф 18 часов назад

      Испугался строгого вхгляда Миллера. Отстранение - ничто. Назначил бы пенальти, в газпроме слесарем пришлось бы отрабатывать.

      3
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      Рейтинг: +7555

      серега кашин 18 часов назад

      А что было бы если бы Динамо из за продажного судья вылетело?

      2
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      Рейтинг: +2452

      шахта Заполярная 18 часов назад

      Да не ошибся он, а обоссался от страха.

      3
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      Рейтинг: +1670

      Artemka444 18 часов назад

      Везде так судят так то!!!

      1
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      Рейтинг: +922

      Таврида 18 часов назад

      Не было там никакого пенальти! Клаудиньо, конечно, попал по ноге Тюкавина, но тот дальше "нарисовал" падение. Будем дальше превращать футбол в балет? Футболисты - самые нежные спортсмены из всех существующих, мля...

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      Рейтинг: +75

      Koni_Best_1 > Таврида 17 часов назад

      тебе на уровне РФС уже говорят, что пентальти был, о боже, какой же ты упоротый

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