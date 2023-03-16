Глава судей РФС: «Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол на Тюкавине в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» Евгений Кукуляк ошибся в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота клуба из Петербурга.

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Fonbet Кубка России «Спартак» — «Урал» и «Зенит» — «Динамо». Все решения были единогласные.

В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», — сказал Каманцев.