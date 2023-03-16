Быстров сидел с ребенком на скамейке «Зенита» в матче с «Динамо»: это запрещено регламентом

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров с ребeнком находились на скамейке «Зенита» во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России с «Динамо».

Этот эпизод попал в трансляцию игры. По информации «Чемпионата», представители клуба из Петербурга обратили внимание официальных лиц матча на нахождение Быстрова в технической зоне команды.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне команды запрещено. «Зениту» грозит штраф.

«Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из турнира.

Основное время завершилось вничью – 1:1.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».