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    Быстров сидел с ребенком на скамейке «Зенита» в матче с «Динамо»: это запрещено регламентом

    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров с ребeнком находились на скамейке «Зенита» во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России с «Динамо».

    Этот эпизод попал в трансляцию игры. По информации «Чемпионата», представители клуба из Петербурга обратили внимание официальных лиц матча на нахождение Быстрова в технической зоне команды.

    Согласно дисциплинарному регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне команды запрещено. «Зениту» грозит штраф.

    • «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Основное время завершилось вничью – 1:1.

    Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2023 18:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1202

      inzek 8 часов назад

      володька и тут обоср#лся)

      0
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      Рейтинг: +6161

      rash1959 11 часов назад

      Это называется преварительный скрытый (аванс - занос) платёж в карман эск.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1485

      вальтер79 11 часов назад

      идиота кусок футболером был придурком полным дак карьеру завершил совсем фляга засвистела)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2937

      Play 12 часов назад

      Кто-то ещё чему-то удивляется в российском циркболе? Давно уже не действуют ни правила, ни регламенты. Каждый день новый прикол, судьи делают, что хотят, дисквалифицированные футболисты играют, человек шёл с ребёнком, зашёл сел на скамейку запасных. Завтра семь замен команда сделает, никто внимания не обратит. Послезавтра две, три, пять жёлтых карточек получит футболист и продолжит играть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67544

      portero 12 часов назад

      Вот почему Зенит проиграл, Вову-мясного запустил....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      Fialet 13 часов назад

      "По информации «Чемпионата», представители клуба из Петербурга обратили внимание официальных лиц матча на нахождение Быстрова в технической зоне команды." - Это получается что свои же себе штраф устроили? Павлики Морозовы.

      1
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      Рейтинг: +19127

      Cleaner 13 часов назад

      Вовану закон не писан. Ведь он одновременно и Зенитовец и Спартаковец!..)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Cleaner 13 часов назад

      "Вовану закон не писан..." - Вованы они такие ... )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      Fialet > Persona_non_Grata 13 часов назад

      И обещания свои не держат...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      sunwap > Fialet 12 часов назад

      Батька Лукашенко как всегда прав. Зеленский гнида.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      эд100 13 часов назад

      вопрос не к быстрову, его и на срач тв взяли именно за отсутствие мозгов, для контраста. вопрос, кто его вообще на скамейку пустил, семак тоже правила не знает?...

      5
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      ...
      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > эд100 13 часов назад

      Семака кто-то спрашивает?

      3
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      Рейтинг: +570

      эд100 > R_a_i_n 12 часов назад

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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18171

      ilichkadr 13 часов назад

      Бабло конечно пойдёт в копилку РФС или поделятся с Матч ТВ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11529

      alex1951 13 часов назад

      Да.ладно вам...Быстров быстрый ,быстро встал и ушел....))))

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