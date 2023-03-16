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  • Быстров сидел с ребенком на скамейке «Зенита» в матче с «Динамо»: это запрещено регламентом

Быстров сидел с ребенком на скамейке «Зенита» в матче с «Динамо»: это запрещено регламентом

16 марта 2023, 18:31
14

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров с ребeнком находились на скамейке «Зенита» во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России с «Динамо».

Этот эпизод попал в трансляцию игры. По информации «Чемпионата», представители клуба из Петербурга обратили внимание официальных лиц матча на нахождение Быстрова в технической зоне команды.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне команды запрещено. «Зениту» грозит штраф.

  • «Зенит» проиграл «Динамо» по пенальти и вылетел из турнира.
  • Основное время завершилось вничью – 1:1.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Зенит Быстров Владимир
Комментарии (14)
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alex1951
1678981404
Да.ладно вам...Быстров быстрый ,быстро встал и ушел....))))
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ilichkadr
1678981653
Бабло конечно пойдёт в копилку РФС или поделятся с Матч ТВ?
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эд100
1678982151
вопрос не к быстрову, его и на срач тв взяли именно за отсутствие мозгов, для контраста. вопрос, кто его вообще на скамейку пустил, семак тоже правила не знает?...
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Fialet
1678983365
"По информации «Чемпионата», представители клуба из Петербурга обратили внимание официальных лиц матча на нахождение Быстрова в технической зоне команды." - Это получается что свои же себе штраф устроили? Павлики Морозовы.
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portero
1678985070
Вот почему Зенит проиграл, Вову-мясного запустил....
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Play
1678985302
Кто-то ещё чему-то удивляется в российском циркболе? Давно уже не действуют ни правила, ни регламенты. Каждый день новый прикол, судьи делают, что хотят, дисквалифицированные футболисты играют, человек шёл с ребёнком, зашёл сел на скамейку запасных. Завтра семь замен команда сделает, никто внимания не обратит. Послезавтра две, три, пять жёлтых карточек получит футболист и продолжит играть.
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вальтер79
1678989572
идиота кусок футболером был придурком полным дак карьеру завершил совсем фляга засвистела)))
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rash1959
1678991147
Это называется преварительный скрытый (аванс - занос) платёж в карман эск.
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inzek
1679001099
володька и тут обоср#лся)
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