«Это не пенальти»: Мостовой поддержал решение Кукуляка в матче «Зенит» – «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поддержал решение Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с «Динамо».

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

«Вчера непростой момент был в матче «Зенит» — «Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было.

Это непростой момент. В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу.

Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти!» — сказал Мостовой.