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    «Это не пенальти»: Мостовой поддержал решение Кукуляка в матче «Зенит» – «Динамо»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поддержал решение Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с «Динамо».

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
    • Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

    «Вчера непростой момент был в матче «Зенит»«Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было.

    Это непростой момент. В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу.

    Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти!» — сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2023 16:07
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +344

      dragoff 11 часов назад

      Идиот, что с него взять… бессвязная и рваная логика дегенерата

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Сначала хряки во главе с эскордницей слюнями брызжут, а потом оказывается всё было по правилам. Стыдно за Спартак.
      ПыСы. Расформировать Спартак! Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +4718

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Плакать хочется.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +4082

      raritet 14 часов назад

      Такое случается ,когда человек оказывается в том месте , где его не должно быть. Казалось бы какого хрена Клаудиньо исполняет роль защитника. Конечно, пенальти 100%. Но когда видишь такое , то пытаешься понять что вообще происходит и понимаешь, что это то место в котором не должно быть Клаудиньо. Само собой, что вся эта клоунада не в пользу Зенита.

      1
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      Рейтинг: +17630

      NewLife 15 часов назад

      Эх, старость не радость, зрение ослабло. "Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу." Под "хотел ударить по мячу" можно подвести и оправдать любое нарушение, потому что очень редко встречаются футболисты, которые сознательно хотят искалечить соперника, но все хотят добраться до мяча, даже причиняя сопернику травмы и боль.

      0
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      Рейтинг: +17928

      paracetamol 15 часов назад

      Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? -
      Да потому, что симулянт. Надо было желтую показать!

      2
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      Рейтинг: +970

      Krics 15 часов назад

      Мост метит в тренеры в зенит,ихмо.

      2
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      Рейтинг: +17630

      NewLife > Krics 15 часов назад

      Пардон, не сочти за грубость, но должен тебя поправить: ты все время пишешь "ихмо") правильно: ИМХО (In My Humble Opinion) - по моему скромному мнению.

      2
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      Рейтинг: +970

      Krics > NewLife 13 часов назад

      Ты прав,но я пишу ихмо ,это из детства свои закидоны.

      1
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      Рейтинг: +17630

      NewLife > Krics 12 часов назад

      ))

      0
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      Рейтинг: +10598

      ivany4 15 часов назад

      Мостовой, можешь прекращать лизать проекту. Решение вынесено, игра закончилась, деньги розданы кому надо.

      0
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      Рейтинг: +65

      dema 777 15 часов назад

      контакт был а пенальти нет.Это икроножная мышца а не кость и контакт был не носком и не шипами просто сгибом стопы.А Тюкавин заорал словно ему дрелью мышцу просверлили.Явно играл на публику пенальти хотел .Срам.

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      Рейтинг: +18171

      ilichkadr > dema 777 15 часов назад

      Сожрали беднягу Кукуляка менее, чем за сутки. Внеплановое заседание ЭСК РФС ночью собирали, чтобы вытурить товарисча в первую лигу.

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      Рейтинг: +462

      gennadiy 16 часов назад

      Совесть надо иметь, господин Мостовой и порядочность,если ты ещё человек.

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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 16 часов назад

      Жалко, что не по яйцам.
      Хоть на что-то можно было посмотреть, в этой игре!
      :)))

      1
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