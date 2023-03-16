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  • «Это не пенальти»: Мостовой поддержал решение Кукуляка в матче «Зенит» – «Динамо»

«Это не пенальти»: Мостовой поддержал решение Кукуляка в матче «Зенит» – «Динамо»

16 марта 2023, 16:07
13

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поддержал решение Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче с «Динамо».

  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
  • Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

«Вчера непростой момент был в матче «Зенит»«Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было.

Это непростой момент. В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу.

Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти!» — сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Зенит Мостовой Александр Кукуляк Евгений
Комментарии (13)
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eugen-han
1678972275
Согласен, пенальти нет и не было!
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GoldPlayFIFARus9
1678972296
Да понятное дело что не было. Неужели всерьёз кто-то думает, что за это можно ставить пенальти? Ни за что не поверю.
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gennadiy
1678973198
Совесть надо иметь, господин Мостовой и порядочность,если ты ещё человек.
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dema 777
1678973956
контакт был а пенальти нет.Это икроножная мышца а не кость и контакт был не носком и не шипами просто сгибом стопы.А Тюкавин заорал словно ему дрелью мышцу просверлили.Явно играл на публику пенальти хотел .Срам.
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ivany4
1678974797
Мостовой, можешь прекращать лизать проекту. Решение вынесено, игра закончилась, деньги розданы кому надо.
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Krics
1678974857
Мост метит в тренеры в зенит,ихмо.
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paracetamol
1678976014
Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? - Да потому, что симулянт. Надо было желтую показать!
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NewLife
1678976435
Эх, старость не радость, зрение ослабло. "Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу." Под "хотел ударить по мячу" можно подвести и оправдать любое нарушение, потому что очень редко встречаются футболисты, которые сознательно хотят искалечить соперника, но все хотят добраться до мяча, даже причиняя сопернику травмы и боль.
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raritet
1678976913
Такое случается ,когда человек оказывается в том месте , где его не должно быть. Казалось бы какого хрена Клаудиньо исполняет роль защитника. Конечно, пенальти 100%. Но когда видишь такое , то пытаешься понять что вообще происходит и понимаешь, что это то место в котором не должно быть Клаудиньо. Само собой, что вся эта клоунада не в пользу Зенита.
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