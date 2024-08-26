Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Игры пройдут на следующей неделе в течение двух дней.

27 августа (вторник)

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Акрон» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак» – «Динамо Мх»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Рубин»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Карасeв, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Александр Колобаев.

28 августа (среда)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Алексей Лунев, Артeм Перов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Фeдоров; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалeв, АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артeм Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.