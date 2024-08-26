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Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России

26 августа 2024, 16:59
1

РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Игры пройдут на следующей неделе в течение двух дней.

27 августа (вторник)

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Акрон» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак» – «Динамо Мх»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел»«Рубин»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Карасeв, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Александр Колобаев.

28 августа (среда)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Алексей Лунев, Артeм Перов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Фeдоров; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалeв, АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артeм Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

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Россия. Кубок Ахмат ЦСКА Акрон Зенит Спартак Динамо Мх Факел Рубин Оренбург Ростов Нижний Новгород Краснодар Динамо Крылья Советов Локомотив Химки Кукуляк Евгений Любимов Артем Буланов Евгений Карпов Юрий Федоров Артур Машлякевич Александр Егоров Егор Цыганок Сергей
Комментарии (1)
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Чехов на Садовой
1724713975
Как можно это чудовище Москалёва назначить на ВАР? Обделанный и никчемный крот !!!
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