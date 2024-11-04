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    • Судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    Судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    Стало известно, какие арбитры обслужат первые четвертьфинальные игры Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    5 ноября (вторник)

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павелл Кукуян, АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Французов.

    «Динамо» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

    6 ноября (среда)

    «Рубин» – ЦСКА: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

    «Зенит»«Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Карасeв, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

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    Источник: сайт РФС

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    04.11.2024 14:38
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    Комментарии (1)
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    Спартачище
    1730728636
    Казарцев и Кукуян))) Они уже даже не утруждаются создавать хотя бы видимость приличий
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