Судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Стало известно, какие арбитры обслужат первые четвертьфинальные игры Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
5 ноября (вторник)
«Спартак» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павелл Кукуян, АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.
6 ноября (среда)
«Рубин» – ЦСКА: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Карасeв, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.
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