В «Динамо» отреагировали на решение ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала оперативный разбор работы арбитра Евгения Кукуляка на матче с «Зенитом» в ЭСК РФС.

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

«Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом».

В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти. Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса.

А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждeм жеребьeвку следующего раунда Кубка, – заявили в пресс-службе «Динамо».