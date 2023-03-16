В «Динамо» отреагировали на решение ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Зенитом»

Бакаева так же сбили в чужой штрафной, но Зенит не пожаловался. Ему это нахр не надо! Звезду, звезду вторую давай, а за ней и третью, вот что надо. А кубок - как кость собакам, нехай грызутся!
Пресс-служба «Динамо» прокомментировала оперативный разбор работы арбитра Евгения Кукуляка на матче с «Зенитом» в ЭСК РФС.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
- Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.
«Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом».
В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти. Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса.
А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждeм жеребьeвку следующего раунда Кубка, – заявили в пресс-службе «Динамо».