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    В «Динамо» отреагировали на решение ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Зенитом»

    Пресс-служба «Динамо» прокомментировала оперативный разбор работы арбитра Евгения Кукуляка на матче с «Зенитом» в ЭСК РФС.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
    • Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

    «Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом».

    В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти. Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса.

    А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждeм жеребьeвку следующего раунда Кубка, – заявили в пресс-службе «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.03.2023 14:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17928

      paracetamol 15 часов назад

      Бакаева так же сбили в чужой штрафной, но Зенит не пожаловался. Ему это нахр не надо! Звезду, звезду вторую давай, а за ней и третью, вот что надо. А кубок - как кость собакам, нехай грызутся!

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      Рейтинг: +462

      gennadiy 15 часов назад

      Нужно было команду с поля уводить, вот было бы волевое решение.

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      Рейтинг: +380

      Ниф-Ниф 17 часов назад

      "Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса."
      Не верю, что они примут что-то действенное, потому как сами и породили все нынешние безобразия в российском футболе.

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