Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»

Главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) Евгений Кукуляк получит за работу на игре 148 тысяч рублей «чистыми».

Арбитр на VAR Павел Кукуян заработал за игру 78,3 тысячи рублей.