Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»

Главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) Евгений Кукуляк получит за работу на игре 148 тысяч рублей «чистыми».
Арбитр на VAR Павел Кукуян заработал за игру 78,3 тысячи рублей.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.
Источник: телеграм-канал Metaratings