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  • Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»

Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»

15 марта 2023, 23:50
20

Главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) Евгений Кукуляк получит за работу на игре 148 тысяч рублей «чистыми».

Арбитр на VAR Павел Кукуян заработал за игру 78,3 тысячи рублей.

  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Зенит Кукуляк Евгений
Комментарии (20)
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Ниф-Ниф
1678913886
А сколько грязными?
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anatolich72
1678913937
А должны в минус уйти!????
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Andrew01
1678914079
Если бы прошел Зенит, то сумма выросла бы в 10 раз...)))
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ScarlettOgusania
1678914160
Сразу две "кукухи" работали на матче)) а сколько им мимо кассы занесли за непоставленный пенальти?
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Опорник84
1678914383
А что , за такое судейство еще и бабки платят, официально?
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inzek
1678914663
148 тысяч рублей «чистыми»...а "грязными" судя по решениям побольше))
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Romio-xxx
1678927742
Это только вершина айсберга,как теперь стало ясно.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1678933015
Назовите всю сумму пожалуйста, с учётом конверта.
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АЛЕКС 58
1678944012
А сколько в конверте получает каждый раз от Миллера?
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Persona_non_Grata
1678952437
Прочитал заголовок и подумал, что это уже следователи прокуратуры дают интервью !!! )))
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