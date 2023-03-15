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    Какой вы футболист?

    Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо»

    Главный арбитр кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти) Евгений Кукуляк получит за работу на игре 148 тысяч рублей «чистыми».

    Арбитр на VAR Павел Кукуян заработал за игру 78,3 тысячи рублей.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    15.03.2023 23:50
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Прочитал заголовок и подумал, что это уже следователи прокуратуры дают интервью !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2617

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      А сколько в конверте получает каждый раз от Миллера?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 6 часов назад

      А что ПРОМКВАС озвучил сумму за не поставленный 11- ти метровый?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 часов назад

      Назовите всю сумму пожалуйста, с учётом конверта.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1961

      Romio-xxx 9 часов назад

      Это только вершина айсберга,как теперь стало ясно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17919

      paracetamol 12 часов назад

      Да никакого пенальти там не было, заткнитесь уже. Просто Зениту плевать было на этот кубок, ему победа в чемпе нужна из-за второй звездочки!

      1
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      Рейтинг: +1197

      inzek > paracetamol 11 часов назад

      это понятно, но судить то по любому надо по совести. на мой взгляд это пенка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5919

      Павелий > paracetamol 11 часов назад

      Просто признай, что Зенит тянут за всё, что тянется: руки, ноги, волосы и т.п. На деле Зенит как был так и остался кусающимся середняком.

      8
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      Рейтинг: +2478

      serglider > paracetamol 10 часов назад

      Интересно, что ты запоешь, если Зеня пролетит мимо чемпионства в РПЛ? Химки и Динамо наглядно показали, что Зеня с Малкомом и без него это две разные команды! В обороне, так у питерцев вообще играют поленья.

      5
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      Рейтинг: +1443

      balam > Павелий 7 часов назад

      за хвост

      2
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      Рейтинг: +12579

      R_a_i_n > paracetamol 7 часов назад

      Да был там пенальти, так что сам заткнись.

      4
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      Рейтинг: +961

      Krics 12 часов назад

      За такую "работу"лишить 13 и отпуск перенести,ихмо.

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      Рейтинг: +2284

      kvm 12 часов назад

      заработал 148к, а получил...

      2
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      Рейтинг: +1197

      inzek 12 часов назад

      148 тысяч рублей «чистыми»...а "грязными" судя по решениям побольше))

      5
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      Рейтинг: +3223

      Опорник84 12 часов назад

      А что , за такое судейство еще и бабки платят, официально?

      4
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