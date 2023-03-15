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    Какой вы футболист?

    У стадиона «Сатурна» нашли гранату. Саперы не приезжают больше 15 часов

    Возле стадиона «Сатурна» в Раменском нашли гранату.

    «По нашим данным, охранник вчера вечером обнаружил возле шлагбаума подозрительный предмет и вызвал полицию. Территорию оцепили, эвакуировали 12 человек, среди них — три сотрудника стадиона.

    Как нам стало известно, за 20 минут до находки из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки.

    Предварительно, граната страйкбольная. Сапeры более 15 часов не приезжают на место для разминирования», – сообщает телеграм-канал Shot.

    • Недавно гендиректором «Сатурна» стал Роман Широков.
    • Клуб играет во Второй лиге.

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    Источник: Shot

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    15.03.2023 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +116

      dauzhhhhh 15 часов назад

      Сапeры более 15 часов не приезжают====Все саперы на войне...Пи.zдец теперь стадиону с Широковым.

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 17 часов назад

      Рома широков подкинул.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 18 часов назад

      Рома стал директором......спокуха закончилась)))

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