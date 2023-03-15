У стадиона «Сатурна» нашли гранату. Саперы не приезжают больше 15 часов

Сапeры более 15 часов не приезжают====Все саперы на войне...Пи.zдец теперь стадиону с Широковым.
Возле стадиона «Сатурна» в Раменском нашли гранату.
«По нашим данным, охранник вчера вечером обнаружил возле шлагбаума подозрительный предмет и вызвал полицию. Территорию оцепили, эвакуировали 12 человек, среди них — три сотрудника стадиона.
Как нам стало известно, за 20 минут до находки из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки.
Предварительно, граната страйкбольная. Сапeры более 15 часов не приезжают на место для разминирования», – сообщает телеграм-канал Shot.
- Недавно гендиректором «Сатурна» стал Роман Широков.
- Клуб играет во Второй лиге.