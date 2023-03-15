Гвардиола объяснил, почему не дал Холанду шанс забить шесть голов «Лейпцигу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил нападающего Эрлинга Холанда на 62-й минуте матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ.

Холанд сделал пента-трик за 57 минут.

Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.

Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

«Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда у него не было цели на будущее. Вот почему я сделал замену.

Не знал, что Месси забил пять «Байеру». Мне сказали об этом во время флэш-интервью. Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем время другим игрокам.

Он забил пять голов. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его будут критиковать. Такова реальность», – сказал Гвардиола.