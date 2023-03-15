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    Какой вы футболист?

    Гвардиола объяснил, почему не дал Холанду шанс забить шесть голов «Лейпцигу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил нападающего Эрлинга Холанда на 62-й минуте матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала ЛЧ.

    • Холанд сделал пента-трик за 57 минут.
    • Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.
    • Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

    «Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда у него не было цели на будущее. Вот почему я сделал замену.

    Не знал, что Месси забил пять «Байеру». Мне сказали об этом во время флэш-интервью. Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем время другим игрокам.

    Он забил пять голов. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его будут критиковать. Такова реальность», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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    15.03.2023 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 10 часов назад

      голы какие-то неказистые получились. голы-добивалки

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      Рейтинг: +19116

      Cleaner 15 часов назад

      По гнилому поступил Гвардиола. Желаю его команде вылететь из ЛЧ в следующем раунде!...(((

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      Рейтинг: +1434

      Fialet 16 часов назад

      Гвардиола козёл, надеюсь Холанд это запомнит.

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      Рейтинг: +216

      Marat A. 18 часов назад

      Правильно сказал и по делу)

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