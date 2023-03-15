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    Клуб РПЛ был в шаге от покупки лучшего бомбардира Серии А Осимхена в 2019 году

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был близок к переходу в «Краснодар» в 2019 году.

    «Краснодар» вeл переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за 12 миллионов евро.

    Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился «Лилль» и перебил предложение краснодарского клуба», — сообщил источник «Чемпионата».

    Помимо «Краснодара» летом 2019 года Осимхеном интересовались ЦСКА и «Спартак».

    • Осимхен – лучший бомбардир Серии А с 19-ю голами.
    • Его хочет купить «ПСЖ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4700

      Питерский князь 20 часов назад

      СпартаГ в шаге, от того чтобы стать ЛГБТ достопримечательностью!
      Придательский клуб! Глушакова предали!
      Один за всех и все до одного пи...сы.
      :)))

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