Клуб РПЛ был в шаге от покупки лучшего бомбардира Серии А Осимхена в 2019 году

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был близок к переходу в «Краснодар» в 2019 году.

«Краснодар» вeл переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за 12 миллионов евро.

Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился «Лилль» и перебил предложение краснодарского клуба», — сообщил источник «Чемпионата».

Помимо «Краснодара» летом 2019 года Осимхеном интересовались ЦСКА и «Спартак».