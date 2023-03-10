«ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира Серии А Осимхена или автора хет-трика на ЧМ-2022

«ПСЖ» заинтересован в покупке нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
По информации GFFN, парижский клуб несколько дней назад провел встречу с агентом форварда в Неаполе.
В шорт-лист клуба по усилению атаки также входит форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.
- Осимхен – лучший бомбардир Серии А с 19-ю голами.
- Рамуш дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.
- Форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист – все 4 результативных действия пришлись на матч со Швейцарией (6:1).
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Источник: GFFN