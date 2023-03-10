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    «ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира Серии А Осимхена или автора хет-трика на ЧМ-2022

    «ПСЖ» заинтересован в покупке нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    По информации GFFN, парижский клуб несколько дней назад провел встречу с агентом форварда в Неаполе.

    В шорт-лист клуба по усилению атаки также входит форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

    • Осимхен – лучший бомбардир Серии А с 19-ю голами.
    • Рамуш дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист – все 4 результативных действия пришлись на матч со Швейцарией (6:1).

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    Источник: GFFN

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    10.03.2023 08:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +912

      Таврида 10 марта, 09:28

      А автора хет-трика в ворота Ростова ПСЖ взять не желает?)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход 10 марта, 08:56

      Что бы выиграть Ч.франции????

      Ушастого мешку не когда не взять)))))

      0
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