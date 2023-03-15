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    Ари назвал сильные стороны Семина

    Бывший форвард «Локомотива» Ари охарактеризовал своего бывшего тренера Юрия Семина.

    «Юрий Семин – это тоже топ-тренер, с ним всегда была отличная аура, он отличный мотиватор, умничка! Перед играми он всегда находил правильные слова, после которых мы отдавались полностью на поле. Все любили Палыча, никто никогда не говорил в его адрес плохих слов.

    Кого я выберу между Семиным и Эмери? Все-таки Унаи!» – сказал Ари.

    • Бразилец был в «Локо» в сезоне-2017/18, провел за команду 17 матчей в РПЛ, забил 7 голов.
    • С командой он стал чемпионом.
    • Также Ари играл в России за «Спартак» и «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    15.03.2023 11:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4079

      raritet 11 часов назад

      Вся эта подковерная борьба не дали Шпалычу раскрыться в полной мере.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Сёмин - это ТОП. Однозначно. ""

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