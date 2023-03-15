Ари назвал сильные стороны Семина

Бывший форвард «Локомотива» Ари охарактеризовал своего бывшего тренера Юрия Семина.

«Юрий Семин – это тоже топ-тренер, с ним всегда была отличная аура, он отличный мотиватор, умничка! Перед играми он всегда находил правильные слова, после которых мы отдавались полностью на поле. Все любили Палыча, никто никогда не говорил в его адрес плохих слов.

Кого я выберу между Семиным и Эмери? Все-таки Унаи!» – сказал Ари.