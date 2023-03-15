Ари назвал сильные стороны Семина

Бывший форвард «Локомотива» Ари охарактеризовал своего бывшего тренера Юрия Семина.
«Юрий Семин – это тоже топ-тренер, с ним всегда была отличная аура, он отличный мотиватор, умничка! Перед играми он всегда находил правильные слова, после которых мы отдавались полностью на поле. Все любили Палыча, никто никогда не говорил в его адрес плохих слов.
Кого я выберу между Семиным и Эмери? Все-таки Унаи!» – сказал Ари.
- Бразилец был в «Локо» в сезоне-2017/18, провел за команду 17 матчей в РПЛ, забил 7 голов.
- С командой он стал чемпионом.
- Также Ари играл в России за «Спартак» и «Краснодар».
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»