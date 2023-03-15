«Я устал праздновать голы»: Холанд оценил пента-трик в матче с «Лейпцигом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал пента-трик в матче с «Лейпцигом» (7:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Большой вечер. Во-первых, я горд играть в этом турнире. Пять голов! Выиграть со счетом 7:0 – это потрясающе.

– И какой из пяти голов понравился вам больше всего?

– У меня все как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я устал праздновать голы.

Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Так много голов сегодня... Я особо не думал – просто старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря.

Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.

Холанд установил два рекорда Лиги чемпионов в одном матче.

Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

Простите, но Холанд точно человек?