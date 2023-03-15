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    «Я устал праздновать голы»: Холанд оценил пента-трик в матче с «Лейпцигом»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал пента-трик в матче с «Лейпцигом» (7:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Большой вечер. Во-первых, я горд играть в этом турнире. Пять голов! Выиграть со счетом 7:0 – это потрясающе.

    – И какой из пяти голов понравился вам больше всего?

    – У меня все как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я устал праздновать голы.

    Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Так много голов сегодня... Я особо не думал – просто старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря.

    • Только два игрока помимо Холанда забили 5 мячей в одном матче ЛЧ.
    • Холанд установил два рекорда Лиги чемпионов в одном матче.
    • Норвежец – лучший бомбардир этой ЛЧ с 10 голами.

    Простите, но Холанд точно человек?

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    Источник: BBC

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    15.03.2023 01:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 15 часов назад

      Посмотрим какой ты крутой с реалом или баварией, пивзавод обыграли

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 22 часа назад

      и еще когда вратарь раз за разом выбивает мяч тебе на ногу))) красава конечно, но хуже вратарской игры чем сегодня я не видел давно.

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