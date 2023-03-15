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Простите, но Холанд точно человек?

15 марта 2023, 02:02
11

Эрлинг Холанд забил пять голов в трех стартовых встречах группы ЛЧ. Дальше – голевое затишье из двух матчей (еще в одном он не играл). После 90 минут с 0 голами в первом матче против «Лейпцига» журналисты даже спрашивали у Пепа Гвардиолы, как дела у Холанда. Тот ожидаемо поддержал своего игрока: «Он обязательно поможет нам в ближайших матчах своими голами».

И помог – в ответном матче с «Лейпцигом» Холанд забил пять. ПЯТЬ! Тут несколько фактов о голах этого зверя:

• За всю историю ЛЧ пента-трик делали до Холанда только два игрока – Лионель Месси и Луис Адриано.

• Это первый пента-трик Холанда во взрослой карьере.

• Всего у него 37 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити».

• У него 30 голов в 25 матчах в Лиге чемпионов – никто не забивал столько мячей в турнире быстрее.

• Холанд сделал дубль за 78 секунд.

• Хет-трик был за тайм.

• Всего он отыграл в матче против «Лейпцига» 63 минуты. На каждый гол ему нужно было 12 минут и 36 секунд.

Еще раз подчеркнем философию Холанда, которую он однажды произнес сам: «Я люблю забивать голы. Но они не имеют значение, если не принесут пользу команде или это будет просто один случайный мяч».

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Лига чемпионов РБ Лейпциг Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (11)
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Таврида
1678829954
Что Холанд творит! Противостояние Роналду - Месси сменяется противостоянием Мбаппе - Холанд.
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Bronholm
1678830377
Вот лучший игрок в истории
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DeStar
1678831081
Классно отыграл, отличный завершитель. Но пару мячей он должен голкиперу ,который будто на магните отбивал мячи прямо на ноги холанду)
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Из Твери Леха
1678854414
Еще сборную на Евро или ЧМ затащил.
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Dimk0
1678854709
Подскажите, пожалуйста, почему я не вижу текстовые трансляции через компьютер? У кого такое было?
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Koni_Best_1
1678859735
Холланд конечно машина, что тут говорить, будущий обладаель ЗМ, причем думаю ни один раз, талантище
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mihail200606
1678862700
Если не будет травм,то он побьёт все рекорды месси и Кристины...хотя чемпионом мира ,скорее всего, и не станет)новая эпоха началась -мбаппе и холанда... Но даже когда они закончат карьеру, не удивлюсь, что злата будет ещё играть)))
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Semargl18
1678863426
Пендаль и 4 отскока.. Просто очень повезло.
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