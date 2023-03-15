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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Простите, но Холанд точно человек?

    Эрлинг Холанд забил пять голов в трех стартовых встречах группы ЛЧ. Дальше – голевое затишье из двух матчей (еще в одном он не играл). После 90 минут с 0 голами в первом матче против «Лейпцига» журналисты даже спрашивали у Пепа Гвардиолы, как дела у Холанда. Тот ожидаемо поддержал своего игрока: «Он обязательно поможет нам в ближайших матчах своими голами».

    И помог – в ответном матче с «Лейпцигом» Холанд забил пять. ПЯТЬ! Тут несколько фактов о голах этого зверя:

    • За всю историю ЛЧ пента-трик делали до Холанда только два игрока – Лионель Месси и Луис Адриано.

    • Это первый пента-трик Холанда во взрослой карьере.

    • Всего у него 37 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити».

    • У него 30 голов в 25 матчах в Лиге чемпионов – никто не забивал столько мячей в турнире быстрее.

    • Холанд сделал дубль за 78 секунд.

    • Хет-трик был за тайм.

    • Всего он отыграл в матче против «Лейпцига» 63 минуты. На каждый гол ему нужно было 12 минут и 36 секунд.

    Еще раз подчеркнем философию Холанда, которую он однажды произнес сам: «Я люблю забивать голы. Но они не имеют значение, если не принесут пользу команде или это будет просто один случайный мяч».

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2023 02:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 14 часов назад

      Пендаль и 4 отскока.. Просто очень повезло.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 14 часов назад

      Если не будет травм,то он побьёт все рекорды месси и Кристины...хотя чемпионом мира ,скорее всего, и не станет)новая эпоха началась -мбаппе и холанда...
      Но даже когда они закончат карьеру, не удивлюсь, что злата будет ещё играть)))

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 15 часов назад

      Холланд конечно машина, что тут говорить, будущий обладаель ЗМ, причем думаю ни один раз, талантище

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > Koni_Best_1 12 часов назад

      Так то оно так, но кто знает, кого будут тянуть шейхи и другие богатеи. Может ЗМ ещё на Месю расписаны.

      0
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      Рейтинг: +49

      Dimk0 16 часов назад

      Подскажите, пожалуйста, почему я не вижу текстовые трансляции через компьютер?
      У кого такое было?

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      Рейтинг: +705

      Илья Егоров > Dimk0 13 часов назад

      Добрый день. А можете сделать скриншот с ошибкой в текстовой трансляции и прислать его на почту info@bombardir.ru?

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      Рейтинг: +7193

      Из Твери Леха 16 часов назад

      Еще сборную на Евро или ЧМ затащил.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 23 часа назад

      Классно отыграл, отличный завершитель. Но пару мячей он должен голкиперу ,который будто на магните отбивал мячи прямо на ноги холанду)

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      Рейтинг: +286

      Bronholm 23 часа назад

      Вот лучший игрок в истории

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Bronholm 22 часа назад

      Лет через 10 мы это узнаем.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 23 часа назад

      Что Холанд творит! Противостояние Роналду - Месси сменяется противостоянием Мбаппе - Холанд.

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