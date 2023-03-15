Простите, но Холанд точно человек?

Эрлинг Холанд забил пять голов в трех стартовых встречах группы ЛЧ. Дальше – голевое затишье из двух матчей (еще в одном он не играл). После 90 минут с 0 голами в первом матче против «Лейпцига» журналисты даже спрашивали у Пепа Гвардиолы, как дела у Холанда. Тот ожидаемо поддержал своего игрока: «Он обязательно поможет нам в ближайших матчах своими голами».

И помог – в ответном матче с «Лейпцигом» Холанд забил пять. ПЯТЬ! Тут несколько фактов о голах этого зверя:

• За всю историю ЛЧ пента-трик делали до Холанда только два игрока – Лионель Месси и Луис Адриано.

• Это первый пента-трик Холанда во взрослой карьере.

• Всего у него 37 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити».

• У него 30 голов в 25 матчах в Лиге чемпионов – никто не забивал столько мячей в турнире быстрее.

• Холанд сделал дубль за 78 секунд.

• Хет-трик был за тайм.

• Всего он отыграл в матче против «Лейпцига» 63 минуты. На каждый гол ему нужно было 12 минут и 36 секунд.

Еще раз подчеркнем философию Холанда, которую он однажды произнес сам: «Я люблю забивать голы. Но они не имеют значение, если не принесут пользу команде или это будет просто один случайный мяч».

Фото: imago-images.de/Global Look Press