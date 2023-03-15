По первому матчу трудно было подумать что счет будет таким разгромным. Но стоило только Ман Сити забить первый гол как Лейпциг посыпался.
А какая была поддержка болельщиков на стадионе, позавидуешь.
«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд забил пять мячей.
Холанд стал третьим футболистом, который сделал пента-трик в одном матче ЛЧ.
«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) – 7:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Холанд, 22; 2:0 – Холанд, 24; 3:0 – Холанд, 45+2; 4:0 – Гюндоган, 49; 5:0 – Холанд, 54; 6:0 – Холанд, 59; 7:0 – Де Брюйне, 90+2.
Первый матч: 1:1.