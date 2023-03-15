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  • ⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уничтожил «Лейпциг» (7:0), Холанд сделал пента-трик

⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уничтожил «Лейпциг» (7:0), Холанд сделал пента-трик

15 марта 2023, 00:50
10

«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд забил пять мячей.

Холанд стал третьим футболистом, который сделал пента-трик в одном матче ЛЧ.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) – 7:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Холанд, 22; 2:0 – Холанд, 24; 3:0 – Холанд, 45+2; 4:0 – Гюндоган, 49; 5:0 – Холанд, 54; 6:0 – Холанд, 59; 7:0 – Де Брюйне, 90+2.

Первый матч: 1:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Манчестер Сити
Комментарии (10)
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Таврида
1678830828
Сити просто порвали Лейпциг на фашистский флаг. А Гвардиола зря Холанда заменил, тот бы мог поставить рекорд по голам за матч.
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DeStar
1678830922
прекрасно понимал что сити пройдёт дальше, и даже при всем уважении к сити с топ холандом это лейпциг олени, самая слабая игра от команды в плей оф лч почему? да потому что нули, каждый игрок на каждой позиции дно полнейшее, хуже 9-10 классника 1. Пожалуй были проиграны 99% верховых мячей 2. Дай бог лейпциг умудрился на 2-3 отбора хотя бы НА СВОЕЙ половине поля за всю игру 3. 1-2 перехвата на всю игру 4. любой игрок сити мог отвозить любого игрока лейпцига причем по несколько раз за 5 секунд 5. Вратарь) боже) на первом занятии в фут. школе вратарю говрят - ты че хочешь делай, но отбивают перед собой только долбоящеры, а сегодня он перед собой отбивал все мячи и порой сразу по 2 раза подряд как последний лошара 6.И все те 1.5- 2 раза что од
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vladik12
1678831172
Это вообще законно?
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vladik12
1678831210
Ну и зачем ща "Сити" пыжился? Все равно попадет на "Реал" Карло и улетит.
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zigbert
1678884302
По первому матчу трудно было подумать что счет будет таким разгромным. Но стоило только Ман Сити забить первый гол как Лейпциг посыпался. А какая была поддержка болельщиков на стадионе, позавидуешь.
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