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    ⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уничтожил «Лейпциг» (7:0), Холанд сделал пента-трик

    «Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд забил пять мячей.

    Холанд стал третьим футболистом, который сделал пента-трик в одном матче ЛЧ.

    «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) – 7:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Холанд, 22; 2:0 – Холанд, 24; 3:0 – Холанд, 45+2; 4:0 – Гюндоган, 49; 5:0 – Холанд, 54; 6:0 – Холанд, 59; 7:0 – Де Брюйне, 90+2.

    Первый матч: 1:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 00:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 8 часов назад

      По первому матчу трудно было подумать что счет будет таким разгромным. Но стоило только Ман Сити забить первый гол как Лейпциг посыпался.
      А какая была поддержка болельщиков на стадионе, позавидуешь.

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      Рейтинг: +768

      Болотоход 16 часов назад

      Холанд зверюга) Сити с победой.

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 23 часа назад

      Ну и зачем ща "Сити" пыжился? Все равно попадет на "Реал" Карло и улетит.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > vladik12 23 часа назад

      нынешний реал вряд ли что-то сделает с сити. в прошлом году хоть бензема был на уровне, а сейчас реал на самом деле на низком уровне играет. Уверен что реал еле еле бы боролся за топ 4 апл в этом сезоне

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 23 часа назад

      Это вообще законно?

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 23 часа назад

      прекрасно понимал что сити пройдёт дальше, и даже при всем уважении к сити с топ холандом
      это лейпциг олени, самая слабая игра от команды в плей оф лч
      почему? да потому что нули, каждый игрок на каждой позиции дно полнейшее, хуже 9-10 классника
      1. Пожалуй были проиграны 99% верховых мячей
      2. Дай бог лейпциг умудрился на 2-3 отбора хотя бы НА СВОЕЙ половине поля за всю игру
      3. 1-2 перехвата на всю игру
      4. любой игрок сити мог отвозить любого игрока лейпцига причем по несколько раз за 5 секунд
      5. Вратарь) боже) на первом занятии в фут. школе вратарю говрят - ты че хочешь делай, но отбивают перед собой только долбоящеры, а сегодня он перед собой отбивал все мячи и порой сразу по 2 раза подряд как последний лошара
      6.И все те 1.5- 2 раза что од

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > DeStar 23 часа назад


      6.И все те 1.5- 2 раза что один из "лидеров" бундеслиги дошел до штрафной - они еще умудрялись падать, всегда) и терять мячи
      Интересно хоть 1 игрок гостей увидел эдерсона в лицо?))
      а сити молодцы и все.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 23 часа назад

      Сити просто порвали Лейпциг на фашистский флаг. А Гвардиола зря Холанда заменил, тот бы мог поставить рекорд по голам за матч.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Таврида 23 часа назад

      да, тоже не понял этого, еще пол часа игры было, дал бы еще поиграть минут 10-15

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      Рейтинг: +1426

      Fialet > Таврида 12 часов назад

      А я понял, почему он его заменил. когда то Меся тоже 5 штук забил, Гвардиола по старой дружбе не дал побить Месю.

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      Рейтинг: +912

      Таврида > Fialet 12 часов назад

      Я к такому же выводу пришел, иначе никак не объяснить.

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