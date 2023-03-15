«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд забил пять мячей.

Холанд стал третьим футболистом, который сделал пента-трик в одном матче ЛЧ.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) – 7:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Холанд, 22; 2:0 – Холанд, 24; 3:0 – Холанд, 45+2; 4:0 – Гюндоган, 49; 5:0 – Холанд, 54; 6:0 – Холанд, 59; 7:0 – Де Брюйне, 90+2.

Первый матч: 1:1.

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