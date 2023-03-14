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  • Федотов считает, что гол Промеса «Факелу» засчитан ошибочно: «Пускай фанаты «Спартака» рассказывают, какой Безбородов плохой»

Федотов считает, что гол Промеса «Факелу» засчитан ошибочно: «Пускай фанаты «Спартака» рассказывают, какой Безбородов плохой»

14 марта 2023, 08:58
18

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов оценил решение арбитра Владислава Безбородова засчитать первый гол «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

  • Первый мяч в матче забил Квинси Промес.
  • Этот гол стал для него 100-м в составе «Спартака».
  • В конце первого тайма голландец забил второй мяч.

«Соболев сыграл в мяч, игрок «Факела» выставил руку в сторону и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и «Спартак» забил гол. Безбородов в данном случае дал принцип преимущества. А даeтся он только в одном случае: когда сразу забивается гол.

Но «Спартак» забил гол, проведя атаку вторым темпом. По правилам и по рапорту, Безбородову должны снизить оценку, потому что была игра рукой. То есть арбитр должен был отменить гол и назначить 11-метровый.

Это справедливо или нет? Арбитр должен пойти на снижение оценки или отменить гол и назначить пенальти. В каком случае был бы скандал? Конечно, во втором. Безбородов выбрал первый вариант: поступился правилами и засчитал гол.

И потом болельщики «Спартака» пускай рассказывают, какой Безбородов плохой», — сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Промес Квинси Безбородов Владислав Федотов Игорь
Комментарии (18)
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ilichkadr
1678775545
Сей эпизод хряки приняли как должное. Не забей Антоха гол, то визгу было бы на всю вселенскую.
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RedMaksim97
1678776159
Безбородов спартаковский судья
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Нуф-Нуф
1678779972
Еще один наймит-подпевала в выдрессированном газпромовском хоре.
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Persona_non_Grata
1678780762
Что за хрень - всегда дают доиграть, а раз атака не закончилась то момент еще не заигран. В данном случае свисток был бы в пользу провинившегося !!! Пенальти Спартаку назначили вообще, когда атака ушла на другие ворота !!!
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Kollljan
1679376918
Так о чем, собственно говоря, речь. Спартак под руководством истерички Заремы, визжит только тогда, когда судьи ошибаются против них, но когда ошибаются в их пользу - гробовое молчание.
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