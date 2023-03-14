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    Какой вы футболист?

    Федотов считает, что гол Промеса «Факелу» засчитан ошибочно: «Пускай фанаты «Спартака» рассказывают, какой Безбородов плохой»

    Экс-судья РПЛ Игорь Федотов оценил решение арбитра Владислава Безбородова засчитать первый гол «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

    • Первый мяч в матче забил Квинси Промес.
    • Этот гол стал для него 100-м в составе «Спартака».
    • В конце первого тайма голландец забил второй мяч.

    «Соболев сыграл в мяч, игрок «Факела» выставил руку в сторону и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и «Спартак» забил гол. Безбородов в данном случае дал принцип преимущества. А даeтся он только в одном случае: когда сразу забивается гол.

    Но «Спартак» забил гол, проведя атаку вторым темпом. По правилам и по рапорту, Безбородову должны снизить оценку, потому что была игра рукой. То есть арбитр должен был отменить гол и назначить 11-метровый.

    Это справедливо или нет? Арбитр должен пойти на снижение оценки или отменить гол и назначить пенальти. В каком случае был бы скандал? Конечно, во втором. Безбородов выбрал первый вариант: поступился правилами и засчитал гол.

    И потом болельщики «Спартака» пускай рассказывают, какой Безбородов плохой», — сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 08:58
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 14 марта, 15:31

      Для вида покусал "кормящую руку" . ))) Типа объективный он )))))))))))

      0
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      Рейтинг: +5663

      afw13 > Barmaleushka 14 марта, 20:30

      зачем же ты кусал кормящую "руку"?)))

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > afw13 14 марта, 20:39

      Зачем ты под тупого косишь ?

      0
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      Рейтинг: +5663

      afw13 > Barmaleushka 11 часов назад

      нееее, я под Вас не кошу.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > afw13 7 часов назад

      Реально не косишь . Всё "в живую" .

      0
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      Рейтинг: +5663

      afw13 > Barmaleushka 1 час назад

      ну ты как всегда, сказал как в лужу пёрнул)

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 11:54

      Без помощи судей место Спартака - ДЕСЯТОЕ!...)))

      2
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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > Cleaner 14 марта, 12:42

      А "твое место возле параши" !!! )))

      4
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Persona_non_Grata 14 марта, 13:14

      А у Вас юмор то - СПАРТАКОВСКИЙ!...(((

      1
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      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > Cleaner 14 марта, 14:05

      А у Вас дебильный !... (((

      3
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      Рейтинг: +5663

      afw13 > Persona_non_Grata 14 марта, 14:12

      так он же мусорщик, и юмор у него помойный))

      2
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      ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход > Cleaner 14 марта, 16:06

      А кони без помощи судеек в зоне стыков были бы.

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Болотоход 14 марта, 16:54

      Кони кубок УЕФА брали! А Спартак кубок Соли. Ну РЖУ ни могу!!!...))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > afw13 14 марта, 16:56

      Лучше юмор помойный, чем как у спартачей - ОТСТОЙНЫЙ! Ржу...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +5663

      afw13 > Cleaner 14 марта, 20:28

      ты уже завязывай вещества принимать, палишься не по-детски

      0
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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata 14 марта, 10:59

      Что за хрень - всегда дают доиграть, а раз атака не закончилась то момент еще не заигран. В данном случае свисток был бы в пользу провинившегося !!! Пенальти Спартаку назначили вообще, когда атака ушла на другие ворота !!!

      3
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      Рейтинг: +391

      Нуф-Нуф 14 марта, 10:46

      Еще один наймит-подпевала в выдрессированном газпромовском хоре.

      2
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      Рейтинг: +220

      RedMaksim97 14 марта, 09:42

      Безбородов спартаковский судья

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 14 марта, 09:32

      Сей эпизод хряки приняли как должное. Не забей Антоха гол, то визгу было бы на всю вселенскую.

      4
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      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ilichkadr 14 марта, 11:02

      Не забил бы, то должен был вмешаться ВАР и назначить пенальти, но это по правилам и не про Спартак - запросто могли бы и заиграть !

      4
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      ...
      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Persona_non_Grata 14 марта, 11:10

      Ну, на счёт ВАРа здесь спорно. Мог бы посчитать как и Безбородов. Типа дали доиграть эпизод. Сейчас же так трактуют правила, судья обязан дать доиграть?
      P.S. Иногда меня начинает раздражать очевидное "положение вне игры", а боковой бежит вдоль бровки и чего-то ждёт.............

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      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ilichkadr 14 марта, 11:42

      Да, дать доиграть эпизод, а пот просматривать ВАР и пенальти не тот случай, когда можно заиграть момент ! - ВАР и на точку !

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Persona_non_Grata 14 марта, 12:25

      Вот кому это всё надо!? Не футбол, а сплошные разборки, епт...............

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      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ilichkadr 14 марта, 14:09

      А это тренд сейчас такой - стало очень популярно быть недовольным судейством, впрочем зачастую небезосновательно ...

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Persona_non_Grata 14 марта, 14:25

      Не, я сторонник того, что судья есть судья, и никто не вправе вмешиваться в его действия и решения. Люминий, чугуний!!!
      Развели бл.........демократию, Вар, куяр, было/не было, провели линию/ не провели, увеличила/не увеличила рука площадь тела!?
      P.S. Последнее (рука увеличила/не увеличила площадь тела) вообще за гранью понимания. Как можно увеличивать/уменьшать площадь тела за счёт рук, если РУКИ это часть тела?

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      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ilichkadr 14 марта, 14:38

      Ну тут вопрос к УЭФА... А вот что бы я предложил изменить в футбольных правилах - так это назначение свободного удара в штрафной площади ворот за ряд нарушений, за которые сейчас назначают пенальти - часто пенальти дают за совершенно безопасные нарушения для угрозы взятия ворот. Вопрос конечно дискуссионный и очень обсуждаемый, но порой часто возникают моменты с совершенно дурацкими пенальти, а это 90% гол ...

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Persona_non_Grata 14 марта, 14:49

      Про свободный удар в 21-м веке забыли. Уж и не помню когда в последний раз видел судью с поднятой рукой. В советские времена "опасная игра" всегда судилась свободным ударом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ilichkadr 14 марта, 15:17

      Я не думаю, что это наши - опять же рекомендации УЭФА ...

      0
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 09:32

      позор!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход > fakeid 14 марта, 09:40

      Газовым!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17594

      NewLife > fakeid 14 марта, 13:46

      Согласен, позор купленным комментаторам и судьям. Да здравствует Каманцев, самый газпромовский судья в мире.

      1
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      Рейтинг: +758

      rac531 14 марта, 09:21

      САЛИХОВА. АКТУАЛЬНОЕ
      «Судьи— холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить.»

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      кaстрюлька > rac531 14 марта, 09:36

      СМОРОДСКАЯ. АКТУАЛЬНОЕ
      «Судьи— холуи у ЛУКОЙЛОВСКОГО руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить.»

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5663

      afw13 > кaстрюлька 14 марта, 14:10

      МАГА. АКТУАЛЬНОЕ:
      кастрюлька - ипaнaшкa))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      кaстрюлька > afw13 14 марта, 14:55

      Опять горный филиал тарасовской дурки на ремонт закрыли ?

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