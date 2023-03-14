Федотов считает, что гол Промеса «Факелу» засчитан ошибочно: «Пускай фанаты «Спартака» рассказывают, какой Безбородов плохой»

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов оценил решение арбитра Владислава Безбородова засчитать первый гол «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

Первый мяч в матче забил Квинси Промес.

Этот гол стал для него 100-м в составе «Спартака».

В конце первого тайма голландец забил второй мяч.

«Соболев сыграл в мяч, игрок «Факела» выставил руку в сторону и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и «Спартак» забил гол. Безбородов в данном случае дал принцип преимущества. А даeтся он только в одном случае: когда сразу забивается гол.

Но «Спартак» забил гол, проведя атаку вторым темпом. По правилам и по рапорту, Безбородову должны снизить оценку, потому что была игра рукой. То есть арбитр должен был отменить гол и назначить 11-метровый.

Это справедливо или нет? Арбитр должен пойти на снижение оценки или отменить гол и назначить пенальти. В каком случае был бы скандал? Конечно, во втором. Безбородов выбрал первый вариант: поступился правилами и засчитал гол.

И потом болельщики «Спартака» пускай рассказывают, какой Безбородов плохой», — сказал Федотов.