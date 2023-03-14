Прокуратура допросит бывших тренеров «Барселоны» по делу о возможном подкупе судей

Прокуратура хочет допросить бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде по делу о коррупции.

Каталонцев подозревают в коррупции.

«Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

По данным El Pais, прокуратура настаивает, чтобы Энрике и Вальверде дали свои показания в качестве свидетелей.

Расследователи хотят получить подтверждение или опровержение получения клубом отчетов о судьях, которые «Барселоне» якобы предоставлял Негрейра.