Прокуратура допросит бывших тренеров «Барселоны» по делу о возможном подкупе судей

Прокуратура хочет допросить бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде по делу о коррупции.
- Каталонцев подозревают в коррупции.
- «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.
По данным El Pais, прокуратура настаивает, чтобы Энрике и Вальверде дали свои показания в качестве свидетелей.
Расследователи хотят получить подтверждение или опровержение получения клубом отчетов о судьях, которые «Барселоне» якобы предоставлял Негрейра.
Источник: Marca