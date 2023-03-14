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    Прокуратура допросит бывших тренеров «Барселоны» по делу о возможном подкупе судей

    Прокуратура хочет допросить бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде по делу о коррупции.

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

    По данным El Pais, прокуратура настаивает, чтобы Энрике и Вальверде дали свои показания в качестве свидетелей.

    Расследователи хотят получить подтверждение или опровержение получения клубом отчетов о судьях, которые «Барселоне» якобы предоставлял Негрейра.

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    Источник: Marca

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    14.03.2023 07:59
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