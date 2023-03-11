«Барселону» заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций

Стало известно, как прокуратура узнала о выплатах «Барселоны» экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Расследование началось из-за проблем клуба с налоговой.

Выяснилось, что каталонцы оформляли налоговый вычет на суммы счетов, оплаченных за услуги Негрейры. Инспекция решила проверить эти операции.

«Барса» объяснила выплаты оказанием услуг «видеоконсалтинга», однако не смогла предоставить видео, якобы сделанные компаниями Негрейры.

Таким образом, клуб не подтвердил, что услуги, указанные в документах, действительно были оказаны.

В связи с этим налоговая инспекция пришла к выводу, что «Барселона» уменьшала налоговую базу на сумму фиктивных счетов.

Расследование началось в 2019 году, когда должность президента занимал Жозеп Бартомеу.

В 2021-м году налоговая служба предложила клубу урегулировать вопрос, выплатив 877 299 евро без учета пени.

Каталонцы согласились, но было слишком поздно. В мае 2022 года дело «Барсы» перешло из налоговой службы в прокуратуру.

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