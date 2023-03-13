Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры

Иван Новосельцев решил закончить профессиональную карьеру в 31 год.

Центральный защитник провел 5 матчей за сборную России.

На клубном уровне выступал за «Истру», «Торпедо», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Анжи» и «Сочи».

«Давно, ещe будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили это лотерея,

А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за неe,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шeл,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

И всякое разное там было.

Ну а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились.⚽️(с) Иван Новосельцев

Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению.

Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они всегда давали дополнительную энергию.

Футбол навсегда в моем сердце был и остаeтся. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», – написал Новосельцев в соцсетях.