Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не вызван в сборную России на мартовские матчи.

«Записали Дзюбу в «дедушки». Якобы возрастных решили не вызывать, но в тоже время вызвали Шунина, Джанаева и Песьякова.

Даже если вы не хотите вызывать возрастных игроков, то Дзюбе могли сделать исключение. Артем, между прочим, лучший бомбардир в истории сборной России.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать единоличным лидером по этому показателю. Может, его не вызывают, чтобы он не забил исторический для себя гол за сборную?

Какие-то двойные стандарты, если Дзюба считается старым, а Шунин, Джанаев и Песьяков – молодыми.

Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50 лет?» – сказал Селюк.