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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не вызван в сборную России на мартовские матчи.

    «Записали Дзюбу в «дедушки». Якобы возрастных решили не вызывать, но в тоже время вызвали Шунина, Джанаева и Песьякова.

    Даже если вы не хотите вызывать возрастных игроков, то Дзюбе могли сделать исключение. Артем, между прочим, лучший бомбардир в истории сборной России.

    Ему не хватает одного гола, чтобы стать единоличным лидером по этому показателю. Может, его не вызывают, чтобы он не забил исторический для себя гол за сборную?

    Какие-то двойные стандарты, если Дзюба считается старым, а Шунин, Джанаев и Песьяков – молодыми.

    Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50 лет?» – сказал Селюк.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
    • В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 20:20
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