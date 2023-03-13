Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не вызван в сборную России на мартовские матчи.
«Записали Дзюбу в «дедушки». Якобы возрастных решили не вызывать, но в тоже время вызвали Шунина, Джанаева и Песьякова.
Даже если вы не хотите вызывать возрастных игроков, то Дзюбе могли сделать исключение. Артем, между прочим, лучший бомбардир в истории сборной России.
Ему не хватает одного гола, чтобы стать единоличным лидером по этому показателю. Может, его не вызывают, чтобы он не забил исторический для себя гол за сборную?
Какие-то двойные стандарты, если Дзюба считается старым, а Шунин, Джанаев и Песьяков – молодыми.
Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50 лет?» – сказал Селюк.
- 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
- В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
Источник: «РБ Спорт»