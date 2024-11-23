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    Даку назвал лучшего нападающего в истории России

    Форвард «Рубина» Мирлинд Даку высоко отозвался об Артеме Дзюбе.

    В пятницу казанцы разгромили «Акрон» со счетом 3:0 в стартовом матче 16-го тура РПЛ.

    – В этом матче у вас была заочная дуэль с Артемом Дзюбой. Можно сказать, что победили?

    – Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России.

    Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов.

    • Даку оформил дубль в игре с «Акроном».
    • 36-летний Дзюба провел на поле все 90 минут, но отличиться не сумел.

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    Источник: «Матч ТВ»

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