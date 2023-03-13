Петржела назвал преемника Семака в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто может стать преемником Сергея Семака в клубе из Петербурга.

«Сергей Семак очень хорошо справляется с обязанностями главного тренера «Зенита». Вместе с командой он выигрывает практически все возможные трофеи. Это именно то, к чему так стремились владельцы сине-бело-голубых — тотальное превосходство над соперниками.

Пока «Зенит» будет сбивать всех на своем пути, Семак будет продолжать работать главным тренером. Думаю, это еще продлится минимум лет пять. Кто может стать его преемником? Возможно, Анатолий Тимощук. Сейчас он в его штабе и является легендой «Зенита», — заявил Петржела.