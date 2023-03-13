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    Какой вы футболист?

    Петржела назвал преемника Семака в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто может стать преемником Сергея Семака в клубе из Петербурга.

    «Сергей Семак очень хорошо справляется с обязанностями главного тренера «Зенита». Вместе с командой он выигрывает практически все возможные трофеи. Это именно то, к чему так стремились владельцы сине-бело-голубых — тотальное превосходство над соперниками.

    Пока «Зенит» будет сбивать всех на своем пути, Семак будет продолжать работать главным тренером. Думаю, это еще продлится минимум лет пять. Кто может стать его преемником? Возможно, Анатолий Тимощук. Сейчас он в его штабе и является легендой «Зенита», — заявил Петржела.

    • «Зенит» при Семаке четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 13 марта, 21:01

      Каждый год Семака куда-то отправляют

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