Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской

Юрист Александр Добровинский прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.

Смородская назвала эскортницей супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема заявила, что будет судиться со Смородской.

«Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет.

Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит, интим за деньги.

Кроме того, если представить судебный процесс Салихова-Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится. Я считаю, что смысла идти в суд нет», – заявил Добровинский.