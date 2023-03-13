Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской

"Юрист Александр Добровинский"
Да какой же он "юрист"???
Так...
"Решала", которому до поры до времени везло на "порешать вопрос"....
Не более...
ЮРИСТ до ТАКИХ ПУБЛИЧНЫХ высказываний в виде интервью журналюге не опустится.
Юрист Александр Добровинский прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
- Смородская назвала эскортницей супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
- Зарема заявила, что будет судиться со Смородской.
«Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет.
Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит, интим за деньги.
Кроме того, если представить судебный процесс Салихова-Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится. Я считаю, что смысла идти в суд нет», – заявил Добровинский.
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