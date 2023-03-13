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  • Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской

Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской

13 марта 2023, 18:04
4

Юрист Александр Добровинский прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.

  • Смородская назвала эскортницей супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • Зарема заявила, что будет судиться со Смородской.

«Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет.

Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит, интим за деньги.

Кроме того, если представить судебный процесс Салихова-Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится. Я считаю, что смысла идти в суд нет», – заявил Добровинский.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (4)
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kvm
1678720153
если проиграет, то уже не эскортница, а шлюба...
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Таврида
1678721998
А ели Смородская проиграет, какая у нее погремуха будет?
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Ниф-Ниф
1678722058
Офигенно футбольная тема.
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derrik2000
1678722515
"Юрист Александр Добровинский" Да какой же он "юрист"??? Так... "Решала", которому до поры до времени везло на "порешать вопрос".... Не более... ЮРИСТ до ТАКИХ ПУБЛИЧНЫХ высказываний в виде интервью журналюге не опустится.
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