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    Какой вы футболист?

    Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской

    Юрист Александр Добровинский прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.

    • Смородская назвала эскортницей супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
    • Зарема заявила, что будет судиться со Смородской.

    «Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет.

    Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит, интим за деньги.

    Кроме того, если представить судебный процесс Салихова-Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится. Я считаю, что смысла идти в суд нет», – заявил Добровинский.

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 18:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 13 марта, 18:48

      "Юрист Александр Добровинский"

      Да какой же он "юрист"???
      Так...
      "Решала", которому до поры до времени везло на "порешать вопрос"....
      Не более...
      ЮРИСТ до ТАКИХ ПУБЛИЧНЫХ высказываний в виде интервью журналюге не опустится.

      0
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      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 13 марта, 18:40

      Офигенно футбольная тема.

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      Рейтинг: +912

      Таврида 13 марта, 18:39

      А ели Смородская проиграет, какая у нее погремуха будет?

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      Рейтинг: +2280

      kvm 13 марта, 18:09

      если проиграет, то уже не эскортница, а шлюба...

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