Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича»

    Зарема: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича»

    Зарема Салихова оценила проблемы «Спартака» на фоне отставки спортивного директора Томаша Амарала.

    «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди.

    Чем трансфер Бальде отличается от трансфера Жозе? Только тем, что Жозе не так радостно празднует голы, но с этой функцией отлично справляется Довбня. Чем трансфер Мевли отличается от трансфера Абены?

    В каждом случае был трансферный комитет и подписи руководителей, а почему на выход тогда – только Амарал? Те же люди брали немого Эшуорта, с которым Абаскаль работать не собирался. Сменили Эша на Амарала с условием не трогать Абаскаля. Какой нормальный спортивный директор пойдeт на это?

    Следующим уйдeт Станкович, если, конечно, сам не назначит спортивного, с которым будет душа в душу привозить ещe больше абен.

    Реакция Малышева на вопрос о главном спортивном и участии в этом Станковича – тому подтверждение. Так будет до бесконечности.

    Главное – рассказывать болельщикам, что в следующее трансферное окно выделят огромный бюджет на трансферы в качестве подтверждений своих амбиций на чемпионство», – сказала Зарема.

    • Амарал был спортивным директором «Спартака» с 1 января 2024 года.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Зарема отреагировала на уход Амарала из «Спартака» 8
    Реакция Заремы на стажировку Мостового в «Динамо» 1
    Зарема оскорбила игроков ЦСКА после победы «Спартака» 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1731357147
    Жестко, эмоционально и вроде правильно.
    Ответить
    Питерский князь
    1731358433
    Ну а болельщики, чисто петушары. :)))
    Ответить
    FWSPM
    1731360012
    Главное в том что при Абрамовиче Челси был чемпионом во всех турнирах и еврокубках а при тебе и твоем недалеком мужиньке только позорились. Так что до или после тут вобще нет смысла сравнивать ничего не изменилось. Одного некомпетентного рукамиводителя заменили на других таких же.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 