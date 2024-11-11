Зарема: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича»

Зарема Салихова оценила проблемы «Спартака» на фоне отставки спортивного директора Томаша Амарала.

«Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди.

Чем трансфер Бальде отличается от трансфера Жозе? Только тем, что Жозе не так радостно празднует голы, но с этой функцией отлично справляется Довбня. Чем трансфер Мевли отличается от трансфера Абены?

В каждом случае был трансферный комитет и подписи руководителей, а почему на выход тогда – только Амарал? Те же люди брали немого Эшуорта, с которым Абаскаль работать не собирался. Сменили Эша на Амарала с условием не трогать Абаскаля. Какой нормальный спортивный директор пойдeт на это?

Следующим уйдeт Станкович, если, конечно, сам не назначит спортивного, с которым будет душа в душу привозить ещe больше абен.

Реакция Малышева на вопрос о главном спортивном и участии в этом Станковича – тому подтверждение. Так будет до бесконечности.

Главное – рассказывать болельщикам, что в следующее трансферное окно выделят огромный бюджет на трансферы в качестве подтверждений своих амбиций на чемпионство», – сказала Зарема.

Амарал был спортивным директором «Спартака» с 1 января 2024 года.

После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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