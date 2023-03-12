Агент назвал сумму, за которую Малком уйдет из «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что «Зенит» отпустит Малкома за 20 миллионов евро.

Сегодня бразилец сделал дубль в ворота «Химок». На прошлых выходных он забил два гола «Пари НН».

— Как вы думаете, помогают ли голы Малкома росту его трансферной цены?

— В игре с «Химками»? Как это может помочь?

— Он оформил дубль.

— Если Малком сейчас выйдет во двор и пять мячей забьет? У него и так все нормально. Он же продлил контракт?

— В 2019 году «Зенит» оформил трансфер Малкома за 40 миллионов. Реально ли сине-бело-голубым продать его летом хотя за те же деньги?

— Нереально. Малком играет в России и не выступает в еврокубках. За 20 миллионов — реально, но за 40 миллионов евро его не продать.

— Можно ли связать результативность Малкома с его желанием перейти в другую команду летом?

— Почему бы и нет?

— Даже несмотря на получения российского паспорта в начале года?

— Это панацея от всего что ли?

— То есть вы не считаете, что гражданство России может сохранить Малкома в РПЛ?

— Нет, не считаю. Я думаю, что у него такой возраст, что если будет серьезное предложение вернуться обратно в Европу, чемпионат Испании или Англии, то он уедет.

— Может ли сейчас европейская команда взять Малкома с российским гражданством?

— Без проблем. Нужен не паспорт, а качество игрока. Все зависит от цены. Если она будет адекватная, то его заберут в любой клуб. Малком — хороший, добротный игрок, но 40 миллионов за него не заплатят.

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