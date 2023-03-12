Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент назвал сумму, за которую Малком уйдет из «Зенита»

    Футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что «Зенит» отпустит Малкома за 20 миллионов евро.

    Сегодня бразилец сделал дубль в ворота «Химок». На прошлых выходных он забил два гола «Пари НН».

    — Как вы думаете, помогают ли голы Малкома росту его трансферной цены?

    — В игре с «Химками»? Как это может помочь?

    — Он оформил дубль.

    — Если Малком сейчас выйдет во двор и пять мячей забьет? У него и так все нормально. Он же продлил контракт?

    — В 2019 году «Зенит» оформил трансфер Малкома за 40 миллионов. Реально ли сине-бело-голубым продать его летом хотя за те же деньги?

    — Нереально. Малком играет в России и не выступает в еврокубках. За 20 миллионов — реально, но за 40 миллионов евро его не продать.

    — Можно ли связать результативность Малкома с его желанием перейти в другую команду летом?

    — Почему бы и нет?

    — Даже несмотря на получения российского паспорта в начале года?

    — Это панацея от всего что ли?

    — То есть вы не считаете, что гражданство России может сохранить Малкома в РПЛ?

    — Нет, не считаю. Я думаю, что у него такой возраст, что если будет серьезное предложение вернуться обратно в Европу, чемпионат Испании или Англии, то он уедет.

    — Может ли сейчас европейская команда взять Малкома с российским гражданством?

    — Без проблем. Нужен не паспорт, а качество игрока. Все зависит от цены. Если она будет адекватная, то его заберут в любой клуб. Малком — хороший, добротный игрок, но 40 миллионов за него не заплатят.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Малком в этом сезоне РПЛ забил больше голов, чем за три предыдущие в сумме 2
    Игрок «Локомотива» превосходит Малкома и Промеса по участию в ударах после сольных проходов 1
    Селюк назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ 6
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2023 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 12 марта, 21:41

      Если бы Малком был его клиентом, кричал бы что за 200 и не меньше, отдаст!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 12 марта, 21:13

      Ну Азмунка отполировал лавку и теперь в основе, правда там требования другие, но Балкон был в гейропе и он знает, что там дуру не поваляешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход 12 марта, 21:06

      В европе таких малкомов тысячи((( Уйдет в европу и лавка железно бетонная!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11