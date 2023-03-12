Малком сделал дубль во втором матче «Зенита» подряд и догнал Промеса в гонке бомбардиров

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками». У хозяев дубль оформил нападающий Малком.

У натурализованного бразильца дубли в двух матчах подряд.

У Малкома теперь 16 голов в сезоне РПЛ. Он догнал лидирующего в гонке бомбардиров Квинси Промеса, у которого накануне был дубль против «Факела» (3:2).

Малком в феврале стал гражданином России.

«Зенит» купил игрока в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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