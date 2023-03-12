Малком сделал дубль во втором матче «Зенита» подряд и догнал Промеса в гонке бомбардиров

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками». У хозяев дубль оформил нападающий Малком.
У натурализованного бразильца дубли в двух матчах подряд.
- У Малкома теперь 16 голов в сезоне РПЛ. Он догнал лидирующего в гонке бомбардиров Квинси Промеса, у которого накануне был дубль против «Факела» (3:2).
- Малком в феврале стал гражданином России.
- «Зенит» купил игрока в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «Бомбардир»