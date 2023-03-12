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    Какой вы футболист?

    Малком сделал дубль во втором матче «Зенита» подряд и догнал Промеса в гонке бомбардиров

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками». У хозяев дубль оформил нападающий Малком.

    У натурализованного бразильца дубли в двух матчах подряд.

    • У Малкома теперь 16 голов в сезоне РПЛ. Он догнал лидирующего в гонке бомбардиров Квинси Промеса, у которого накануне был дубль против «Факела» (3:2).
    • Малком в феврале стал гражданином России.
    • «Зенит» купил игрока в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 15:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7850

      BarStep 12 марта, 16:14

      The best!

      Этот парень стОит уплаченных денег:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 16:08

      Не догнал Малком губошлёпа, а обогнал по лучшим показателям. Свинси Промяс штук 5 левых пенальти пробил. Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +3633

      anatolich72 > ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 16:31

      Купи ему связку бананов. Обрадуй парня или он теперь россиянен в пятом колене.

      0
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      Рейтинг: +7904

      Беспонтий 12 марта, 15:46

      после этого задача командой была выполнена
      и все пошли курить
      долбобразы

      3
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 12 марта, 15:32

      где-то к северо-востоку от москвы сейчас заполыхало)

      1
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      Рейтинг: +21248

      Persona_non_Grata > fakeid 12 марта, 15:39

      101 - пусть догоняет ! )

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 > fakeid 12 марта, 15:41

      Что? ПРОМКВАС взорвали?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > fakeid 12 марта, 21:29

      Это "гудок" суворовца "солирует".

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