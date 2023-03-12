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    Соболев: «Надеюсь, на матче с Ираком будет полный стадион»

    Нападающий сборной России Александр Соболев рассчитывает на полный стадион на мартовском товарищеском матче с Ираком.

    «Игра с Ираком пройдeт дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более, Fan ID нет.

    Я соскучился по ощущению полного стадиона. Последний раз я ощущал это в Воронеже в прошлом году. По сути, кубковое дерби с ЦСКА в феврале 2020 года было последним при полностью полных трибунах на нашем стадионе. Ну и финал Кубка в «Лужниках» классный был», – сказал Соболев.

    • Матч Россия – Ирак состоится 26 марта на «Газпром Арене».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.03.2023 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +743

      Азбука 12 марта, 17:27

      Как "обычно" на «Газпром Арену» нагонят для Соболева бюджетников, полицию, солдат, матросов, школьников, пенсионеров и детсадовцев всех групп от старшей до ясельных)))

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 марта, 13:49

      А х**ли толку, гол Соболева всё-равно не засчитают. )))

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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 > DOCTOR PENALTY 12 марта, 15:15

      Главное хорошо нырнуть

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