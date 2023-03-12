Соболев: «Надеюсь, на матче с Ираком будет полный стадион»

Нападающий сборной России Александр Соболев рассчитывает на полный стадион на мартовском товарищеском матче с Ираком.

«Игра с Ираком пройдeт дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более, Fan ID нет.

Я соскучился по ощущению полного стадиона. Последний раз я ощущал это в Воронеже в прошлом году. По сути, кубковое дерби с ЦСКА в феврале 2020 года было последним при полностью полных трибунах на нашем стадионе. Ну и финал Кубка в «Лужниках» классный был», – сказал Соболев.

Матч Россия – Ирак состоится 26 марта на «Газпром Арене».

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